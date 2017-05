Bad Marienberg - Der Vorstand der SolarWorld AG (ISIN DE000A1YCMM2/ WKN A1YCMM) hat am 11. Mai 2017 Insolvenzantrag bei dem Amtsgericht Bonn gestellt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Zuge dessen hat das zuständige Gericht Herrn Rechtsanwalt Horst Piepenburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter mit Zustimmungsvorbehalt (§ 21 Abs. 2 Nr. 2, 2. Alt. InsO) bestellt.

