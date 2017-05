Hamburg - Die Ölmärkte haben sich im Verlauf der Handelswoche von den kräftigen Preisrückgängen in der vergangenen Woche wieder erholen können, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Nachdem die Preise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ihrer Kapitulation (Brent sei auf weniger als 47 USD zurückgefallen) nahe gewesen seien, hätten sie sich seither wieder auf aktuell 50,2 US-Dollar/Barrel erholen können. Unterstützung hätten die Preise für den wichtigen Rohstoff dabei vor allem durch positive Fundamentaldaten wie den US-Öllagerbeständen erhalten. Das US-Energieministerium (EIA) habe für die vergangene Woche den fünften Abbau bei den Öllagern in Folge und zugleich den stärksten Rückgang in 2017 (-5,3 Mio. Barrel) berichtet. Weiterhin habe die EIA einen Rückgang bei den Benzinbeständen vermeldet. Diese hätten die Marktteilnehmer in den vergangenen Wochen enttäuscht und somit zur negativen Stimmung an den Ölmärkten beigetragen.

