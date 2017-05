Bonn (ots) - Sie gilt als Krönungsmesse der Republik - die offizielle Amtseinführung des französischen Präsidenten im Pariser Elysée-Palast. Eine Woche nach seinem Wahlsieg übernimmt das neue Staatsoberhaupt Emmanuel Macron das Amt von seinem Vorgänger Francois Hollande. Nach der Begrüßung ziehen sich der scheidende und der künftige Präsident zu einem vertraulichen Gespräch in den Elysée-Palast zurück. Anschließend erfolgt die Machtübergabe durch die Überreichung einer fast ein Kilogramm schweren Goldkette an das neue französische Staatsoberhaupt Macron. phoenix überträgt die Zeremonie der Amtseinführung und die Antrittsrede von Emmanuel Macron live.



ZDF-Korrespondentin Christel Haas ist live vom Elysée-Palast in Paris zugeschaltet und kommentiert die Amtsübergabe vor Ort. Im Studio ordnet phoenix-Moderator Stephan Kulle die Ereignisse gemeinsam mit der Journalistin und Frankreich-Expertin Elisabeth Cadot sowie Gérard Foussier, Chefredakteur der deutsch-französischen Zeitschrift Documents, ein.



