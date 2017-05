Mainz (ots) -



Dienstag, 16., und Mittwoch, 17. Mai 2017 Erstausstrahlungen



Anlässlich der 63. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (11. bis 16. Mai) hat 3sat am Dienstag, 16., und Mittwoch, 17. Mai 2017, sieben Kurzfilme in Erstausstrahlung in seinem Programm:



Was kann ein Punkt schon ausrichten gegen die Übermacht ganzer Buchstaben? Am Dienstag, 16. Mai, 0.05 Uhr, ist ein kleiner schwarzer Punkt in dem Animationsfilm "Das Leben ist hart" Bindeglied zwischen fünf kurzen Episoden über das Leben. Der grafisch einfallsreiche Film erhielt 2016 den Förderpreis des NRW-Wettbewerbs bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen.



Um 0.10 Uhr nimmt eine junge Frau am Pult einer altmodischen türkischen Telefonzentrale eine Reihe von irritierenden Anrufen entgegen. Es meldet sich unter anderen der türkische Staatsgründer Atatürk. "Telefon Santrali" wurde 2016 von der Jury des Deutschen Wettbewerbs bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen mit dem 3sat-Förderpreis ausgezeichnet.



Um 0.15 Uhr folgt der kurze Spielfilm "Überführung". Eines Nachts seilt sich der 17-jährige Mathieu an einer Autobahnüberführung ab, um ein Graffito zu sprühen. Dann muss er vor der Polizei flüchten. Der sensible Coming-of-Age-Film aus Kanada gewann bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen 2016 den Preis der Jugendjury.



In "She Whose Blood Is Clotting In My Underwear" um 0.35 Uhr setzt Filmemacherin Vika Kirchenbauer schwarzweiße Negativbilder, begleitet von einem intensiven Soundtrack ein, um über Intimität, den Körper und den Blick des Publikums zu diskutieren. Bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen 2016 wurde das Musikvideo, das zu Kirchenbauers Musik-Performance-Projekt "Cool For You" gehört, mit dem Preis für den besten Beitrag des Deutschen Wettbewerbs ausgezeichnet.



Am Mittwoch, 17. Mai, 23.50 Uhr, zeigt 3sat "Waves '98". Der 15-minütige Animationsfilm des libanesischen Regisseurs Ely Dagher über einen Teenager in Beirut wurde 2015 in Cannes mit der Goldenen Palme für den besten Kurzfilm ausgezeichnet.



Um 0.05 Uhr folgt eine junge Frau auf Sinnsuche. In "Ich habe der Sonne alles gegeben außer meinem Schatten" besetzt Lynn mit ihren Freunden leere Almhütten, um wilde Partys zu feiern.



Wo gibt es eigentlich noch Kaugummiautomaten? Zum Abschluss des Kurzfilm-Programms um 0.30 Uhr geht Johannes Klais in "Erfrischt einzigartig" auf Forschungsreise durch die Vorstädte des Ruhrgebiets.



Im Rahmen seiner Medienpartnerschaft verleiht 3sat bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen am Dienstag, 16. Mai, zum 19. Mal den 3sat-Förderpreis. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis ist für eine Arbeit einer Regisseurin oder eines Regisseurs im Deutschen Wettbewerb bestimmt, die durch eine besondere Sichtweise besticht. Der Preis umfasst darüber hinaus das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag zu erwerben und im 3sat-Programm zu präsentieren.



Die Kurzfilme in 3sat zu den 63. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen als Video-Stream: http://ly.zdf.de/xxUMv/.



