Bei Solarworld übernimmt der erfahrene Sanieren und Rechtsanwalt Horst Piepenburg das Amt des vorläufigen Insolvenzverwalters. Eine entsprechende Entscheidung hat das Amtsgericht am Unternehmenssitz in Bonn am Freitag gefällt. Gestern hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...