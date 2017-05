Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Berichtswoche mit einer freundlichen Tendenz abgeschlossen und damit das dritte Wochenplus in Folge eingefahren. Der Leitindex SMI erklomm dabei mit der Schlussauktion ein neues Jahreshoch. Der hiesige Börsenplatz profitierte dabei vor allem von den seit dem Mittag anziehenden Notierungen der grosskapitalisierten Pharmawerte.

Auf der anderen Seite büssten Richemont nach Zahlen deutlich an Terrain ein. Abgesehen von Spezialsituationen fehle es derzeit aber an Impulsen, um die Investoren zu weiteren Aktienkäufen zu bewegen, so der Tenor im Handel. Andererseits gebe es auch keinen Grund, in grösserem Umfang Gewinne einzustreichen. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA - sie sind leicht unter den Erwartungen ausgefallen - bewegten den Markt derweil kaum.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 0,65% höher bei 9'123,41 Punkten; im Wochenvergleich stand ein Plus von 1,2% zu Buche. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, rückte lediglich um 0,24% auf 1'442,09 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,67% auf 10'358,97 Zähler vor. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 21 im Plus, sieben im Minus und zwei unverändert.

Mit deutlichen Kursavancen fielen ab den Mittag die Pharmavaloren von Novartis (+2,5%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...