Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa haben den letzten Handelstag der Woche mit Gewinnen beendet. Nach wie vor bringen die Investoren ihr Geld an den Aktienmarkt. Auf extreme Zuflüsse in Europas Aktien machten die Analysten von BofA-Merrill Lynch aufmerksam. Diese Woche sei es zu den höchsten Käufen am europäischen Aktienmarkt aller Zeiten gekommen. Hintergrund seien die im Zuge der Berichtssaison ausgewiesenen starken Gewinne in Kombination mit geringeren politischen Risiken.

In der Telekombranche dauert unterdessen die Konsolidierung an: Zum Wochenschluss wurde eine deutsche Lösung bekannt. Im TecDAX fielen sowohl Drillisch als auch United Internet mit kräftigen Kurssprüngen auf, nachdem United Internet ein Gebot für Drillisch abgegeben hatte. Aber auch für die US-Tochter der Deutschen Telekom gibt es wohl Interessenten.

Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 12.770 Punkten und damit nur 7 Zähler unter seinem Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 rückte um 0,4 Prozent auf 3.638 Punkte vor. Der Euro legte am Nachmittag auf 1,0925 Dollar zu. Verbraucherpreise und Einzelhandelsumsätze aus den USA hatten die Konsensschätzungen von Volkswirten verfehlt und damit die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank im kommenden Monat gedämpft.

Stahl- und Medienaktien im Fokus

Nach den Quartalszahlen der Stahlgrößen Thyssenkrupp und Arcelormittal ging es mit beiden Aktien kräftig bergab. Thyssen verloren 4,1 Prozent, Arcelor sogar 8 Prozent. Thyssen hob zwar die Prognose für das operative Ergebnis auf 1,8 von 1,7 Milliarden Euro an; die Prognoseanhebung wie auch der gute Auftragseingang gerieten aber in den Hintergrund, weil Thyssen nun im Gesamtjahr mit einem negativen Cashflow im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich rechnet. Bisher hatte Thyssen einen leicht positiven Wert erwartet.

Der Kursverlust von Arcelormittal - trotz überraschend guter Gewinnkennziffern - war nach Meinung der Berenberg-Analysten Ausdruck von Bedenken, was das zweite Quartal angeht. Die Aussicht auf ein gegenüber der Auftaktperiode im Großen und Ganzen stabiles Marktumfeld scheine am Aktienmarkt die Vermutung auszulösen, dass der Höhepunkt der Ergebnisentwicklung im ersten Quartal erreicht worden sei.

Konsolidierung lautete das zentrale Thema auch im Mediensektor. Vivendi bietet dort für Havas. Der Milliardär Vincent Bollore, der Vivendi kontrolliert, hielt zuletzt etwa 60 Prozent an Havas und mehr als 20 Prozent an Vivendi. Für Havas ging es um 9,2 Prozent nach oben. Vivendi meldete zudem für das erste Quartal einen Umsatzanstieg um 3,2 Prozent und ein bereinigtes Ergebnisplus von 57 Prozent, die Aktie stieg um 4,7 Prozent.

Gebot von United Internet für Drillisch sorgt für Begeisterung

Für Fusionen gibt es verschiedene gute Gründe. Einer kann die Sättigung des Marktes sein, ein anderer Synergien. Im Telekomsektor ist der Trend zu Fusionen seit längerem zu beobachten. Nun will sich Telekomdienstleister Drillisch (plus 11,6 Prozent) mit der United-Internet-Tochter 1&1 Telecommunication zusammentun und sich im Zuge dessen auch von United Internet (plus 13,9 Prozent) übernehmen lassen.

Eine andere Spekulation ist nicht neu, sie kommt vielmehr in regelmäßigen Abständen an der Börse vorbei. Die US-Tochter T-Mobile US der Deutschen Telekom ist eine Perle des Konzerns, dessen Aktie mit einem Plus von 4,9 Prozent den DAX anführte. Nun soll der japanische Softbank-Konzern einem Bloomberg-Bericht zufolge einen weiteren Versuch zur Übernahme von T-Mobile gestartet haben.

Richemont fielen nach enttäuschenden Quartalszahlen um 5 Prozent zurück. Der Luxusgüterhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Im Sog von Richemont gaben Swatch um 3,9 Prozent nach. "Richemont scheint das schwarze Schaf in der Luxusbranche zu sein und zeigt nach den tollen Zahlen von LVMH bis Kering, dass es nicht bei allen rund läuft", sagte ein Händler.

Sehr gut kamen die Zahlen von Hamburger Hafen (plus 2 Prozent) an. "Das Containergeschäft läuft", sagte ein Händler. Die Zahlen zeigten, dass die jüngst erfolgte Prognoseanhebung gerechtfertigt gewesen sei. "Die Perspektiven für die gesamte Branche haben sich deutlich verbessert", so der Experte weiter.

In der dritten Reihe profitierten Singulus mit plus 3,6 Prozent davon, dass der Maschinenbauer aufgrund eines hohen Kundeninteresses an seinen Fertigungsmaschinen kräftig steigende Umsätze und Erträge verzeichnet und die Verlustzone verlassen hat.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.637,52 +13,97 +0,4% +10,6% Stoxx-50 3.270,89 +19,74 +0,6% +8,7% Stoxx-600 395,63 +1,24 +0,3% +9,5% XETRA-DAX 12.770,41 +59,35 +0,5% +11,2% FTSE-100 London 7.435,39 +48,76 +0,7% +4,1% CAC-40 Paris 5.405,42 +22,00 +0,4% +11,2% AEX Amsterdam 534,71 +0,48 +0,1% +10,7% ATHEX-20 Athen 2.096,67 -23,19 -1,1% +20,4% BEL-20 Bruessel 4.008,34 +4,18 +0,1% +11,2% BUX Budapest 34.435,53 +576,65 +1,7% +7,6% OMXH-25 Helsinki 3.987,77 -11,37 -0,3% +8,4% ISE NAT. 30 Istanbul 116.848,61 -186,49 -0,2% +22,4% OMXC-20 Kopenhagen 0,00 0,00 0,0% +11,7% PSI 20 Lissabon 5.231,07 +6,08 +0,1% +11,9% IBEX-35 Madrid 10.897,00 +35,60 +0,3% +16,5% FTSE-MIB Mailand 21.575,45 +92,93 +0,4% +12,2% RTS Moskau 1.099,75 -6,08 -0,5% -4,6% OBX Oslo 648,55 +2,51 +0,4% +5,0% PX-GLOB Prag 1.332,17 +6,74 +0,5% +11,2% OMXS-30 Stockholm 1.646,45 +4,43 +0,3% +8,5% WIG-20 Warschau 2.368,50 +3,57 +0,2% +21,6% ATX Wien 3.082,11 +5,74 +0,2% +17,7% SMI Zuerich 9.123,41 +58,53 +0,6% +11,0% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:00 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0925 +0,52% 1,0869 1,0871 +3,9% EUR/JPY 123,83 +0,15% 123,65 123,61 +0,7% EUR/CHF 1,0940 -0,12% 1,0953 1,0941 +2,1% EUR/GBP 0,8487 +0,61% 0,8436 1,1847 -0,4% USD/JPY 113,35 -0,38% 113,77 113,75 -3,0% GBP/USD 1,2873 -0,09% 1,2885 1,2879 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,00 48,2 -0,4% -0,20 -15,4% Brent/ICE 50,70 50,77 -0,1% -0,07 -13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,67 1.224,80 +0,3% +3,87 +6,7% Silber (Spot) 16,44 16,33 +0,7% +0,11 +3,2% Platin (Spot) 920,25 916,50 +0,4% +3,75 +1,8% Kupfer-Future 2,52 2,50 +0,4% +0,01 -0,0% ===

