Die Hauptversammlung der Linz Textil hat am Mittwoch beschlossen, für das Geschäftsjahr 2016 je Aktie 42 Euro Dividende auszuschütten. Für 2015 hatte es 9 Euro gegeben. Die Auszahlung soll am 16. Mai erfolgen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.(Schluss) tsk ISIN AT0000723606 WEB http://www.linz-textil.at ...

