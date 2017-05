Berlin (ots) - Welche Forderungen haben die mittelständischen Unternehmer an eine neue Bundesregierung?



Pressekonferenz am Mittwoch, 17. Mai 2017, 11:00 Uhr, im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße, 10117 Berlin-Mitte



Wenn der Mittelstand sich nicht wehrt, wird er weggekehrt - in diesem Sinne legt der Mittelstand zur Bundestagswahl ein eigenes Unternehmerprogramm vor. Es enthält die Kernforderungen der Millionen Klein- und Mittelbetriebe an eine neue Bundesregierung: von A wie Arbeitsmarkt bis Z wie Zukunftsinvestitionen.



Dieses Unternehmer(wahl)programm 2017 des Mittelstands stellen wir Ihnen zusammen mit prominenten Mitgliedern des Politischen Beirats des BVMW auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vor. Ihre Ansprechpartner auf der Pressekonferenz sind:



- Mario Ohoven, Präsident des BVMW, Berlin, und der European Entrepreneurs, Brüssel - Dr. Gregor Gysi, Chef der Europäischen Linken - Dr. Wolfgang Gerhardt, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit



Dazu laden wir Sie herzlich ein. Vielen Dank für Ihre Zusage per Mail an presse@bvmw.de bis 15. Mai 2017.



OTS: BVMW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51921 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51921.rss2



Pressekontakt: BVMW Pressesprecher Eberhard Vogt Tel.: 030 53320620 Mail: presse@bvmw.de