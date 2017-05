-------------------------------------------------------------- Luis Fonsi http://ots.de/efw0m --------------------------------------------------------------



Auch in dieser Woche setzt Luis Fonsi mit seiner Hitsingle "Despacito" seinen Erfolgskurs weiter fort und sorgt für eine sechsfache Sensation: Platz 1 in den Offiziellen Deutschen Single Charts, Platz 1 in den Radiocharts, Platz 1 in den Download-Charts, Platz 1 in den Streaming-Charts, Platz 1 in den Videocharts und Platz 1 in den Shazam Charts! Damit gehört "Despacito" feat. Daddy Yankee und auch der Remix feat. Justin Bieber zu den bisher international erfolgreichsten Singles 2017!



Auch Edelmetall gibt es für Luis Fonsi, der mit acht veröffentlichten Alben und etlichen Hits zu den großen Latin-Stars gehört: "Despacito" wird mit Gold ausgezeichnet! "Despacito"- zu deutsch: Immer mit der Ruhe oder auch "Entspannt-ito" - ist ein weltweites Phänomen: Es ist der meistgestreamte spanische Song bei Spotify, die unangefochtene Nummer 1 in allen spanischsprachigen Ländern und in den GlobalSpotify Charts doppelt vertreten. Der Videoclip zu "Despacito" feat. Daddy Yankee hat auf YouTube/Vevo die 1-Milliarden-Grenze geknackt! Es ist der erste spanischsprachige Videoclip, der das jemals geschafft hat! Mit dem deutschen Sechsfach-Erfolg in dieser Woche geht das "Despacito"-Fieber ungebremst weiter.



