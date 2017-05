Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Ergebnisse Hauptversammlung



Linz (pta031/12.05.2017/18:30) - Abstimmungsergebnisse zu der am 10. Mai 2017, um 10:30 Uhr, am Firmensitz der Linz Textil Holding AG, 4030 Linz, Wiener Straße 435, stattgefundenen 139. ordentlichen Hauptversammlung.



Tagesordnungspunkt 2



Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns



Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.775 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,93 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.775 Ja-Stimmen: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 3



Bericht über den Prüfungsbericht des mit Hauptversammlungsbeschlusses vom 11. Mai 2016 bestellten Sonderprüfers und Beschlussfassung auf Kenntnisnahme des Prüfberichtes



Präsenz: 49 Aktionäre mit 245.776 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 233.901 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,97 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 233.901 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 209.647 Stimmen Nein-Stimmen: 18 Aktionäre mit 24.254 Stimmen Enthaltungen: 4 Aktionäre mit 11.875 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Antrag auf Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Bestellung eines besonderen Vertreters



Präsenz: 49 Aktionäre mit 245.776 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 220.324 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,44 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 220.324 Ja-Stimmen: 18 Aktionäre mit 29.315 Stimmen Nein-Stimmen: 24 Aktionäre mit 191.009 Stimmen Enthaltungen: 7 Aktionäre mit 25.452 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Tagesordnungspunkt 4



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016



Entlastung von Herrn Dr. Dionys Lehner



Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 220.155 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,39 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 220.155 Ja-Stimmen: 23 Aktionäre mit 190.994 Stimmen Nein-Stimmen: 18 Aktionäre mit 29.161 Stimmen Enthaltungen: 7 Aktionäre mit 25.620 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Entlastung von Herrn KR Manfred Kubera



Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 199.285 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 66,43 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 199.285 Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 194.010 Stimmen Nein-Stimmen: 2 Aktionäre mit 5.275 Stimmen Enthaltungen: 17 Aktionäre mit 46.490 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Entlastung von Herrn Ing. Manfred Kern



Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 220.314 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,44 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 220.314 Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 192.886 Stimmen Nein-Stimmen: 13 Aktionäre mit 27.428 Stimmen Enthaltungen: 5 Aktionäre mit 25.461 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Tagesordnungspunkt 5



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 238.924 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,64 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 238.924 Ja-Stimmen: 19 Aktionäre mit 209.277 Stimmen Nein-Stimmen: 21 Aktionäre mit 29.647 Stimmen Enthaltungen: 7 Aktionär mit 6.831 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Tagesordnungspunkt 6



Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 228.375 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,13 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 228.375 Ja-Stimmen: 42 Aktionäre mit 223.100 Stimmen Nein-Stimmen: 2 Aktionäre mit 5.275 Stimmen Enthaltungen: 3 Aktionäre mit 17.380 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Tagesordnungspunkt 7



Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Ja Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.755 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.755 Ja-Stimmen: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 10



Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern



Abberufung von Herrn Mag. Anton Schneider



Präsenz: 46 Aktionäre mit 245.745 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 239.145 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,72 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 239.145 Ja-Stimmen: 22 Aktionäre mit 29.847 Stimmen Nein-Stimmen: 22 Aktionäre mit 209.298 Stimmen Enthaltungen: 2 Aktionäre mit 6.600 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt



Tagesordnungspunkt 8



Wahlen in den Aufsichtsrat



Tagesordnungspunkt 8.1



Erhöhung der Mitgliederanzahl in der Weise, dass sich der Aufsichtsrat in Zukunft aus fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.755 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.755 Ja-Stimmen: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 8.2.a



Wahl von Herrn Dr. Dionys Lehner, Mag. Norbert Thumfart für die erste Stelle



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.752 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.752 FÜR Lehner: 24 Aktionäre mit 209.623 Stimmen FÜR Thumfart: 22 Aktionäre mit 36.129 Stimmen NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 3 Stimmen Herr Dr. Dionys Lehner wurde mehrheitlich in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Mag. Norbert Thumfart wurde nicht in den Aufsichtsrat gewählt Tagesordnungspunkt 8.2.b



Wahl von Frau Mag. Johanna Katharina Jetschgo, Mag. Norbert Thumfart für die zweite Stelle



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.752 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.752 FÜR Jetschgo: 24 Aktionäre mit 209.623 Stimmen FÜR Thumfart: 22 Aktionäre mit 36.129 Stimmen NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 3 Stimmen Frau Mag. Johanna Katharina Jetschgo wurde mehrheitlich in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Mag. Norbert Thumfart wurde nicht in den Aufsichtsrat gewählt



Tagesordnungspunkt 8.2.c



Wahl von Herrn Dr. Michael Schneditz-Bolfras, Mag. Norbert Thumfart für die dritte Stelle



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 242.912 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,97 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 242.912 FÜR Schneditz-Bolfras: 19 Aktionäre mit 206.777 Stimmen FÜR Thumfart: 25 Aktionäre mit 36.135 Stimmen NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 3 Aktionäre mit 2.843 Stimmen Herr Dr. Michael Schneditz-Bolfras wurde mehrheitlich in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Mag. Norbert Thumfart wurde nicht in den Aufsichtsrat gewählt



Tagesordnungspunkt 9



Beschlussfassung über die Änderung der Satzung i. in § 2 (Erweiterung des Unternehmensgegenstandes) sowie ii. in § 16 Abs 3 (Übermittlung von Depotbestätigungen; Textform)



Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.755 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.755 Ja-Stimmen: 34 Aktionäre mit 220.570 Stimmen Nein-Stimmen: 13 Aktionäre mit 25.185 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



(Ende)



