Die Pleite von Solarworld ist ein herber Schlag für die deutsche Solarindustrie. Für Firmen wie SMA Solar, Sonnen oder Solarwatt markiert die Insolvenz aber auch eine Zeitenwende - hin zu einem Leben ohne Subventionen.

Die Insolvenz von Solarworld trifft die deutsche Photovoltaikindustrie schwer. Tausende Mitarbeiter bangen um ihre Jobs, Kunden um Geld und Zulieferer ebenso wie Forschungsinstitute um Aufträge. Kurzum: Die ohnehin angeschlagene Branche, in der seit 2010 mehr als hunderttausend Arbeitsplätze verloren gingen, wird noch einmal heftig durchgeschüttelt. Doch der Untergang von Deutschlands größtem Hersteller von Photovoltaikpaneelen stellt für die Branche auch die Chance für einen Neuanfang dar. Die letzten Überlebenden der heimischen Solarindustrie propagieren nun eine Zeitenwende.

"Bis jetzt wurde in Deutschland mit vielen Subventionen der Aufbau von Hardware, von Solaranalgen erschaffen. Wir haben dabei eine Industrie aufgebaut, die zu hundert Prozent von Subventionen abhängig war", sagte Philipp Schröder dem Handelsblatt. Der Geschäftsführer von Sonnen, Deutschlands größtem Hersteller von Batteriespeichern, in denen sich Sonnenstrom puffern lässt, hält die Förderpolitik der Bundesregierung zwar prinzipiell für richtig, da so aus dem Nichts eine neue Industrie entstanden ist. Gleichwohl müsse die Branche aber jetzt eine Transformation vollziehen und Geschäftsmodelle etablieren, die auch ohne Subventionen funktionieren.

"Die Insolvenz von Solarworld ist bitter, markiert aber genau diese Wende. Das ist der Abschluss einer Korrektur - weg von Subventionen hin zu Servicelösungen und der cleveren Steuerung von Energieflüssen", ...

