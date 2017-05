PEKING (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) beginnt an diesem Samstag einen dreitägigen Besuch in China. Im Mittelpunkt steht die Teilnahme am Gipfeltreffen zur chinesischen Initiative einer "Neuen Seidenstraße" in Peking. Dazu kommen am Sonntag die Vertreter aus mehr als 100 Ländern zusammen, darunter 28 Staats- und Regierungschefs. Vor den zweitägigen Beratungen wird Zypries an diesem Samstag chinesische Jungunternehmer und auch Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft treffen. Bei ihren politische Gesprächen will sich Zypries in Peking nach eigenen Angaben für mehr Marktzugang, die Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen sowie den Abbau bestehender Handels- und Investitionshemmnisse einsetzen./lw/DP/stk

