Cyberangriff auf Krankenhäuser in Großbritannien

Mehrere britische Krankenhäuser sind am Freitag Ziel von Hackerangriffen geworden. Wie die staatliche Gesundheitsbehörde NHS mitteilte, gab es zunächst keine Hinweise, dass Patientendaten betroffen waren. In einigen Fällen mussten Krankenwagen zu anderen Kliniken umdirigiert werden, andere Krankenhäuser forderten Patienten auf, sie nicht aufzusuchen. Bei NHS Digital hieß es, die Cyberattacken richteten sich nicht speziell gegen Einrichtungen des National Health Service, sondern beträfen auch Organisationen aus anderen Bereichen.

USA und China schließen Handelsabkommen

Im Wahlkampf hatte der heutige US-Präsident Donald Trump die chinesische Handelspolitik massiv attackiert - nun haben Washington und Peking ihre Handelsbeziehungen verstärkt. Ein neues Abkommen erlaubt es den USA, Rindfleisch, Erdgas und bestimmte Finanzdienstleistungen nach China zu exportieren, wie beide Regierungen am Freitag mitteilten. Umgekehrt darf China gegartes Geflügel auf dem US-Markt verkaufen.

EU-Staaten beschließen nach VW-Affäre Vorschlag für verschärfte Kontrollen

Nach der VW-Abgasaffäre haben sich die EU-Mitgliedstaaten gegen den Widerstand Deutschlands auf einen Vorschlag für verschärfte Regeln zur Kontrolle von Autoherstellern verständigt. Die EU-Botschafter billigten am Freitag in Brüssel einen Vorschlag, durch den Autobauer bei Verstößen mit Strafen von 30.000 Euro pro Fahrzeug belegt werden können, wie die maltesische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Der Text soll beim Treffen der EU-Industrieminister am 29. Mai endgültig beschlossen werden.

Berlin dringt auf Kontakt zu inhaftierter Deutscher in Istanbul

Nach der Festnahme einer deutschen Staatsangehörigen durch türkische Sicherheitskräfte dringt die Bundesregierung auf einen schnellen Zugang zu der Frau. Das Auswärtige Amt arbeite mit Hochdruck daran, Mesale Tolu im Gefängnis besuchen zu können, erklärte Ministeriumssprecher Martin Schäfer. Bislang gebe es noch keinen persönlichen Kontakt. Man gehe aber davon aus, dass Tolus kleines Kind in der Obhut von Verwandten sei.

Karlsruhe kippt Regelung gegen Mantelkäufe

Das Bundesverfassungsgericht hat deutsche Regelungen zum Verlustuntergang beim Beteiligungserwerb gekippt, mit denen der Gesetzgeber verhindern wollte, dass Unternehmen durch so genannte "Mantelkäufe" ihre Steuerlast drücken. Das Parlament muss nun bis Ende kommenden Jahres eine Neuregelung für die Zeit von 2008 bis 2015 beschließen. Ansonsten ist die entsprechende Bestimmung nach dem Urteil der Karlsruher Richter nichtig.

Trump verschärft Attacken gegen früheren FBI-Chef

Nach der Entlassung von FBI-Direktor James Comey hat US-Präsident Donald Trump seine Angriffe und Drohungen gegen den früheren Chef der Bundespolizei verschärft. Trump warnte Comey, mit internen Informationen an die Medien zu gehen. Bevor er Informationen weitergebe, solle Comey "besser hoffen, dass es keine 'Aufzeichnungen' von unseren Gesprächen gibt", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er wollte damit offenbar andeuten, dass er für Comey unangenehme Informationen aus seinen Gesprächen mit dem Ex-Direktor der Bundespolizei in der Hinterhand hat.

Deutsche Banken zahlen 1,71 Milliarden Euro in Abwicklungsfonds

Die deutschen Banken müssen im laufenden Jahr 1,71 Milliarden Euro in den europäischen Bankenabwicklungsfonds (Single Resolution Fund - SRF) einzahlen. Das ist etwas weniger als 2016, als 1,76 Milliarden zu zahlen waren, wie die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FSMA) mitteilte.

Österreichs Außenminister Kurz spricht sich für Neuwahlen aus

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz von der konservativen Regierungspartei ÖVP hat sich für vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen. Bei einer Fortsetzung der großen Koalition mit der sozialdemokratischen SPÖ werde es wenig später "Minimalkompromisse" geben, die das Land "nicht wirklich verändern" würden, sagte Kurz. Vielmehr drohe eine Fortsetzung des seit Monaten anhaltenden "Dauerwahlkampfs".

US-Realeinkommen steigen im April weiter

Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im März ebenfalls ein Anstieg um 0,4 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im April saison- und inflationsbereinigt 369,00 US-Dollar nach 367,55 Dollar im Vormonat.

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im April merklich

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im April merklich gesteigert. Die stärkeren Konsumausgaben sollten daher im Sommer das Wachstum der Gesamtwirtschaft stützen. Die Händler hatten 0,4 Prozent mehr Geld in den Kassen als im Vormonat. Das ist der beste Zuwachs seit drei Monaten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

US-Verbraucherpreise steigen im April nur moderat

Die Preise in den USA sind im April moderat gestiegen. Nach einer Phase mit spürbaren Preissteigerungen scheint nun eine Stabilisierung einzusetzen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Die für den März gemeldete Preisentwicklung von minus 0,3 Prozent wurde bestätigt.

Stimmung der US-Verbraucher im Mai etwas besser als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg laut der ersten Umfrage im Monat auf 97,7 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Wert von 97,1 erwartet nach 97,0 im Vormonat.

Ost-Ausschuss führt Gespräche in Moskau

Die seit gut drei Jahren bestehenden Sanktionen in Folge der Ukraine-Krise stehen im Mittelpunkt einer zweitägigen Reise des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft Anfang kommender Woche nach Moskau. "Im Kern geht es darum, dass ausländische Investoren in Russland mit einheimischen Produzenten gleichgestellt werden und gleichberechtigte Zugänge zu staatlichen Ausschreibungen und Förderprogrammen erhalten", erklärte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Büchele, der von Geschäftsführer Michael Harms begleitet wird.

Schäuble setzt auf baldige Einigung zu Griechenland-Hilfen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich hoffnungsvoll gezeigt, dass eine Einigung über Hilfen für Griechenland bis zum Treffen der Euro-Finanzminister am 22. Mai erreicht werden kann. "Ich bin immer noch dafür, dass wir eine Lösung finden, zumindest eine politische Lösung", sagte Schäuble am Rande eines Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer (G7). Am Rande des zweitägigen Treffens in Bari soll es auch um mögliche weitere Schuldenerleichterungen für Griechenland nach Abschluss des laufenden Hilfsprogramms gehen, berichtete der Deutschlandfunk.

Fed/Harker: Zwei weitere Zinserhöhungen 2017 wahrscheinlich

Der Präsident der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, hält zwei weitere Zinserhöhungen dieses Jahr für wahrscheinlich. Die US-Wirtschaft sei robust, begründete der Notenbanker seine Einschätzung. "Angesichts der Stärke der Wirtschaft halte ich weiterhin zwei weitere Zinserhöhungen dieses Jahr für angemessen", sagte Harker laut Redetext während einer Veranstaltung an der Drexel-Universität in Philadelphia.

