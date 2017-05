Lieber Leser,

die Nokia-Aktie kämpft bereits seit 2012 an einem technischen Turnaround. Jedoch ist der Zeitpunkt, in dem der Smartphone-Markt insgesamt gesättigt erscheint und selbst gestandene Unternehmen in einem immer härteren Wettbewerb um Marktanteile kämpfen müssen, recht ungünstig. Ob der Turnaround gelingen wird, steht daher aktuell noch in den Sternen. Aus der markttechnischen Perspektive sieht es zumindest nach einem erneuten Ausbruchsversuch aus der langfristigen Konsolidierungsphase ...

