Liebe Leser,

ThyssenKrupp hat am 12. Mai 2017 die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Oktober 2016 bis 30.09.2017) sowie für das erste Halbjahr vorgelegt. Wie der Konzern in der Pressemitteilung zur Vorlage des Zwischenergebnisses schreibt, setzte das DAX-Unternehmen sein Wachstum fort. An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Kennzahlen.

Aufträge mit deutlichem Plus

Umsatz sowie Auftragseingang lagen im zweiten Quartal mit 12% beziehungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...