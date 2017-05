Liebe Leser,

Innogy hat am 12. Mai 2017 die Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Das im vorigen Jahr von RWE abgespaltene Unternehmen konnte zwar bei wichtigen Kennzahlen zulegen, berichtet aber auch über schleppende Geschäfte im Vertriebsgeschäft in Großbritannien. Wir berichten in 2 Teilen.

Ergebnis steigt, Umsatz sinkt

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg per Ende März auf Jahresbasis um 4% auf gut 1,6 Mrd. ...

