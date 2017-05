Mannheimer Morgen zu den Ermittlungen bei Volkswagen Überschrift: Neuer Ärger Erst vor wenigen Wochen hat Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh davon gesprochen, dass Volkswagen wieder in âEURzruhigeres Fahrwasser' kommen solle. Pustekuchen. Plötzlich hat der Konzern neuen juristischen Ärger. In Wolfsburg geht das offensichtlich ganz schnell. Hat Osterloh für seine Betriebsratstätigkeit unverhältnismäßig viel Geld kassiert? Noch ist nichts bewiesen. Doch Fakt ist: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Top-Manager von Volkswagen wegen des Anfangsverdachts auf Untreue. Das lässt aufhorchen, zumal es beim Gehalt um das eines mächtigen Vertreters der Arbeitnehmerseite geht. Osterloh muss sich fragen lassen, ob die nötige Distanz zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite bei Volkswagen immer gewahrt gewesen ist. Denn er verdient mindestens 200 000 Euro im Jahr, agiert und wirkt oft wie ein âEURzErsatzvorstand'. Zudem könnte das Ermittlungsverfahren eine Diskussion über Gehälter von führenden Betriebsräten auslösen. Schon in der Diesel-Affäre, die noch nicht ausgestanden ist, laufen zahlreiche Verfahren. VW wird mehr und mehr mit Skandalen in Verbindung gebracht als mit Innovation und Technik - wie man es von einem Autohersteller eigentlich erwarten sollte. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

