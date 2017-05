The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2017



ISIN



CA00288T1093

CA0396053088

CA07403D3076

CA29383G1000

CA56781Y1025

CA72154R1038

DE000A1YCR02

IT0000074598

US00828DAN12

US6412555004