Beim Treffen der sieben führenden Industrienationen haben die G7-Partner klare Worte an die US-Regierung gerichtet: Sie fordern die Vereinigten Staaten auf, ihrer Verantwortung für die Weltwirtschaft nachzukommen.

Die G7-Partner haben die neue US-Regierung aufgefordert, ihrer Verantwortung für die Weltwirtschaft gerecht zu werden. "Wir brauchen starke Vereinigte Staaten, die die globale Wirtschaft und Politik in einer nachhaltigen Weise führen", sagte etwa der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble am Freitag beim Treffen der sieben führenden Industrienationen im italienischen Bari. Sein scheidender französischer Kollege Michel Sapin warnte die USA davor, Gemeinsamkeiten aufzugeben, die in den vergangenen Jahren für Stabilität und Wachstum gesorgt hätten. Anders als zunächst geplant wird das zwischen der Regierung ...

