NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im US-Handel seinen Vorsprung aus dem europäischen Geschäft in etwa gehalten. Auslöser der Erholung nach vier verlustträchtigen Handelstagen waren schwache Zahlen zur Inflation und zum Einzelhandel in den USA. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0920 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als vor der Veröffentlichung der Daten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0876 (Donnerstag: 1,0860) Dollar festgelegt. Der Dollar hatte damit 0,9195 (0,9208) Euro gekostet.

Die Inflationsrate in den USA lag laut Arbeitsministerium im April bei 2,2 Prozent. Das war weniger als im Vormonat und als von Experten erwartet. Auch die Kerninflation, die Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, sank leicht auf 1,9 Prozent. Schwache Inflationszahlen nehmen tendenziell Druck von der US-Notenbank Fed, ihre Geldpolitik zügig zu straffen, was den Dollar belastet. Zusätzlich belastet wurde der Dollar außerdem von eher schwachen Umsätzen im US-Einzelhandel. Sie legten im April um 0,4 Prozent und damit weniger als erwartet zu. Allerdings wurden die Zahlen vom Vormonat nach oben revidiert./edh/tos/stk

ISIN EU0009652759

AXC0329 2017-05-12/21:06