Spotify plant seinen Weg an die Börse mit einem ungewöhnlichen Verfahren: Das Unternehmen will sich direkt am New Yorker Aktienmarkt registrieren lassen. Damit entfallen die hohen Gebühren für begleitende Banken.

Der Musik-Streamingdienst Spotify will nach Reuters-Informationen auf seinem Weg an die Börse eine Abkürzung nehmen. Das schwedische Unternehmen peile eine direkte Registrierung am New Yorker Aktienmarkt (Nyse) an, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Freitag. Mit dem Schritt dürfte der Apple-Music-Konkurrent ein ungewöhnliches Verfahren ...

