DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz SE auf 191 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz SE nach Zahlen zum ersten Quartal von 182 auf 191 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Freitag. Wenzel erhöhte seine Gewinnschätzungen leicht. Die Solvabilitätsquote sei besser als bei den meisten anderen Erstversicherern. Dies schaffe Spielraum für organisches Wachstum und Zukäufe.

SocGen hebt HeidelbergCement auf 'Hold' und Ziel auf 87 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat HeidelbergCement von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 87 Euro angehoben. Die Risiken im Asien- und Afrikageschäft seien nun im Kurs des Baustoffkonzerns berücksichtigt, schrieb Analyst Manish Beria in einer Studie vom Freitag. Beria erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2019, da das Unternehmen seine Finanzierungskosten in den kommenden Quartalen deutlich reduzieren dürfte.

SocGen hebt Ziel für Lanxess auf 67 Euro - 'Hold'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Lanxess von 61 auf 67 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern trage die gründliche Überarbeitung der Kostenstruktur und des Produktportfolios seit 2014 inzwischen Früchte, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Freitag. Dies sei jedoch bereits im Aktienkurs berücksichtigt.

Morgan Stanley senkt Ziel für Hannover Rück auf 98 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hannover Rück von 102,40 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Erstquartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Schätzungen aktualisiert, schrieb Analyst Xinmei Wang in einer Studie vom Freitag. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte hauptsächlich mit der Dividendenauszahlung. Anderswo sieht er attraktivere Anlagemöglichkeiten.

Morgan Stanley senkt Telefonica-Deutschland-Ziel auf 3,80 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4 auf 3,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen nach enntäuschenden Erstquartalszahlen aktualisiert, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer Studie vom Freitag. Die Papiere hält er für weiterhin nicht für verlockend.

NordLB hebt Ziel für Lanxess auf 76 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konzernumbau bei dem Chemiekonzern zahle sich aus, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Freitag.

Independent Research hebt Ziel für Rational auf 485 Euro - Halten

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das erste Quartal von 443 auf 485 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Dampfgarern habe überzeugende Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer Studie vom Freitag. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, sieht auf dem aktuellen Kursniveau trotz der starken Marktstellung und hohen Profitabilität des Unternehmen nur noch wenig Kurspotenzial.

Independent Research senkt Ziel für Medigene auf 12 Euro - Halten

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Medigene nach Zahlen für das erste Quartal von 12,40 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Es habe keine größeren Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Freitag. Die Fortschritte bei den Entwicklungsprogrammen sollten den Aktien des Biotech-Unternehmens weitere Impulse liefern. Das Kurspotenzial erscheine derzeit aber eher moderat.

Independent Research senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 25 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Operativ habe der Industriekonzern die Erwartungen erfüllt, auf berichteter Basis wegen überraschend hoher Sonderaufwendungen aber verfehlt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag. Der Experte reduzierte seine Ergebnisschätzungen. Die Kursentwicklung dürfte weiterhin von den Erfolgsaussichten in puncto Stahlfusion mit Tata Steel Europe bestimmt werden.

DZ Bank hebt fairen Wert für Henkel auf 128 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 121 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach Veröffentlichung guter Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für 2017 und die folgenden Jahre nach oben revidiert, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Freitag. Überdurchschnittliche Wachstumsimpulse erwarte er im weiteren Jahresverlauf von den Schwellenländern.

Barclays lässt HeidelbergCement auf 'Underweight' - Ziel 80 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die verfehlten Erwartungen im ersten Quartal hätten ihre Ursache im Margendruck in den Schwellenländern sowie einem Kostenanstieg, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Freitag. Auch wenn die kommenden Quartale besser laufen dürften, gebe es Korrekturrisiken bei den Markterwartungen.

Exane BNP hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 46 Euro - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen für das erste Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz eines schwächeren Ausblicks für das TV-Werbegeschäft habe der Medienkonzern an seinen Jahresprognosen festgehalten, schrieb Analyst Charles Bedouelle in einer Studie vom Freitag.

Kepler Cheuvreux hebt Lufthansa auf 'Hold' - Kursziel: 16,70 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa nach einem guten Start der Branche in das laufende Jahr von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel wurde von zuletzt 15 Euro auf 16,70 Euro Erhöht, wie die Kepler-Luftfahrt-Expertin Ruxandra Haradau-Doser in einer aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts ervorgeht. Nach den jüngsten Aussagen der Konzernspitzen von Air France-KLM, IAG und Lufthansa ist sie für die Branche mit Blick auf die Erlöse optimistischer gestimmt als zuletzt.

Commerzbank hebt Ziel für Henkel auf 144 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Henkel von 136 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des guten ersten Quartals habe er seine Schätzungen angehoben und erwarte nun im Gesamtjahr 10 Prozent Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag.

