Delivery Hero: Naspers investiert 387 Millionen Euro in Delivery Hero

DGAP-News: Delivery Hero GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Delivery Hero: Naspers investiert 387 Millionen Euro in Delivery Hero 12.05.2017 / 21:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 12. Mai 2017 - Delivery Hero Group ("Delivery Hero"), der weltweit führende Anbieter von Online-Marktplätzen für Essenslieferdienste, hat heute bekannt gegeben, dass Naspers, ein globaler Internet- und Unterhaltungskonzern und einer der weltweit größten Technologieinvestoren, 387 Millionen Euro in Delivery Hero investiert, überwiegend in neu ausgegebene Aktien. Die Bewertung entspricht der bisherigen Bewertung von Delivery Hero. Die Investition ermöglicht Delivery Hero, seine Wachstumspläne voranzutreiben. Naspers wird zudem mit einem Sitz im Aufsichtsrat von Delivery Hero vertreten sein.

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte: "Wir freuen uns, einen so renommierten und starken Investor mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Plattformen weltweit begrüßen zu dürfen. Das Kapital und Knowhow von Naspers wird unsere Wachstumsdynamik unterstützen, während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, ein einzigartiges Liefererlebnis zu schaffen."

Bob van Dijk, CEO von Naspers: "Der Markt für Essensbestellungen und -lieferung stellt für uns eine attraktive Gelegenheit dar. Er ist groß, undurchdrungen, wächst und hat Erfolgspotenzial in vielen Regionen, die Naspers gut kennt. Delivery Hero hat bereits in einigen Märkten erfolgreich Fuß gefasst, aber wir glauben, dass ein Großteil der wachstumsstarken Märkte noch am Anfang steht und viele Chancen bietet. Naspers tiefgreifende Expertise beim Aufbau führender Marktplätze, u.a. des führenden Essenslieferdienstes in Lateinamerika, in Kombination mit der starken Delivery Hero Plattform gibt uns die ideale Basis für die Schaffung einer führenden globalen Plattform für Essensbestellungen und -lieferungen."

Über Delivery Hero Delivery Hero ist der weltweit führende Anbieter von Online-Marktplätzen für Essenslieferdienste mit führenden Marktpositionen nach Zahl der Restaurants, aktiver Nutzer, Transaktionsvolumen (GMV) oder Website Traffic und ist in seinem Markt das in den meisten Ländern vertretene Unternehmen. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Last-Mile Essenslieferdienst, hauptsächlich in mehr als 50 dichtbesiedelten Stadtgebieten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter.

Über Naspers Naspers, gegründet 1915, ist ein globaler Internet- und Unterhaltungskonzern und einer der weltweit größten Technologieinvestoren. Mit Tätigkeiten in über 130 Ländern und Märkten mit langfristigem Wachstumspotenzial schafft Naspers führende Unternehmen, die Menschen befähigen und Gemeinschaften bereichern. Naspers leitet einige der weltweit führenden Plattformen in den Bereichen Internet, Video-Entertainment und Medien. Naspers Unternehmen verbinden Menschen miteinander und mit der Welt, helfen ihnen ihr tägliches Leben zu verbessern und unterhalten Zuschauer mit dem besten lokalen und globalen Content. Jeden Tag nutzen Millionen von Menschen die Produkte und Services von Unternehmen, an denen Naspers entweder beteiligt ist oder die es erworben bzw. aufgebaut hat, einschließlich Avito, Brainly, Codecademy, eMAG, Flipkart, ibibo, iFood, letgo, Media24, Movile, MultiChoice, OLX, PayU, Showmax, SimilarWeb, SinDelantal, Twiggle und Udemy. Ebenso haben hunderte Millionen Menschen die Plattformen seiner Beteiligungen Tencent (www.tencent.com; SEHK 00700), Mail.ru (www.corp.mail.ru; LSE: MAIL) und MakeMyTrip Limited (www.makemytrip.com; NASDAQ:MMYT) zu einem Bestandteil ihres täglichen Lebens gemacht. Die Naspers-Aktie wird an der Johannesburger Börse gehandelt (NPN.SJ) und verfügt über eine ADR-Notierung an der London Stock Exchange (LSE: NPSN). Weitere Informationen finden Sie auf www.naspers.com.

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Prognosen in Bezug auf die künftig zu erwartende Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen können mitunter aufgrund folgender zukunftsgerichteter Begrifflichkeiten erkannt werden, "glaubt", "schätzt", "erwartet", "nimmt an", "beabsichtigt", "könnte", "wird" oder "sollte" oder den jeweils gegenteiligen Aussagen, oder vergleichbaren Redewendungen oder Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind sämtliche Aussagen, die Umstände betreffen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements von Delivery Hero und unterliegen signifikanten bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen, die in den Aussagen ausdrücklich getroffenen oder impliziert wurden, abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Gewährleistungen für die zukünftige Entwicklung oder Ergebnisse gewertet werden und geben nicht unbedingt einen zutreffenden Hinweis darauf, ob derartige Ergebnisse eintreten werden oder nicht. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich lediglich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet und gehen nicht davon aus, dass wir irgendwelche Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen, die hierin enthalten sind, öffentlich aktualisieren oder öffentlich überarbeiten werden oder neue Ereignisse oder Umstände reflektieren werden oder irgendwelche Ungenauigkeiten korrigieren werden, die im Nachgang zum Datum dieser Pressemitteilung zutage treten, sei dies aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.

Medienanfragen Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero bodo.braunmuehl@deliveryhero.com

12.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

572529 12.05.2017

AXC0335 2017-05-12/21:56