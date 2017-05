Regensburg (ots) - Respekt. In der ziemlich männerdominierten bayerischen Landespolitik zeigt eine SPD-Frau, wie man erfolgreich nach der Macht greift und fünf Parteifreunde locker in den Schatten stellt. Den Sieg im Kampf um den bayerischen Parteivorsitz hat Natascha Kohnen mit einer Kombination aus taktischem Geschick, Durchhaltekraft und Dickhäutigkeit eingefahren: An der bisherigen Generalssekretärin perlten Vorwürfe ab, dass mit ihr kein echter Neuanfang zu machen ist. Sie steckte weg, dass die Wahlempfehlung von Noch-Parteichef Florian Pronold teils mehr als Malus denn als Bonus wirkte. Sie bewahrte Ruhe, als ihr Konkurrent Florian von Brunn bescheinigte, politisch und inhaltlich nicht "auf Augenhöhe" mit CSU-Lautsprecher Andreas Scheuer zu sein.



