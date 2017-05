Kiel (ots) - Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wünscht sich vor den Sondierungsgesprächen in Kiel "einen Schulterschluss der beiden kleineren Partner". Dies sagte sie im Interview mit den Kieler Nachrichten (Samstagsausgabe) vor den ersten Gesprächsrunde von Grünen und FDP am kommenden Montag. "Ziel ist eine gemeinsame inhaltliche Leitlinie von Grünen und FDP, eine Art Anforderungsprofil für eine neue Regierung."



Für die Bildung einer Jamaika-Koalition mit der CDU sieht Heinold als Schwierigkeit die unterschiedlichen Vorstellungen zwischen Grünen und CDU bei der Energiewende, bei der Verkehrs- oder der Agrarwende. "Das gilt insbesondere für den Bereich Landwirtschaft. Für uns Grüne stehen Tierwohl, ökologische Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel im Vordergrund", so Heinold weiter.



Deshalb stellt sie fest: "Eine Jamaika-Konstellation ist für meine Partei deutlich schwieriger. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann eine Mitgliederabstimmung über den Koalitionsvertrag machen würden."



Dem noch amtierenden Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) attestiert sie: "Ich habe mit Herrn Albig fünf Jahre sehr vertrauensvoll zusammen gearbeitet. Er ist ein feiner Mensch und hat in Sachen Humanität und Weltoffenheit sehr viel erreicht. Dennoch: Die Regierungskoalition ist abgewählt."



