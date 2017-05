LONDON (Dow Jones)--Fitch hat die Ratings für Ungarn (BBB-) und Estland (A+) bestätigt. Die Ausblicke bleiben dabei jeweils auf stabil. Die Experten erwarten in Ungarn eine deutliche Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. So werde für das laufende Jahr mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 3,2 Prozent und für 2018 von 3,3 Prozent gerechnet. Im Jahr 2016 habe das Plus 2,0 Prozent betragen. Auch der Bankensektor entwickle sich positiv, so Fitch. Auch in Estland erwartet die Ratingagentur in diesem und im kommenden Jahr eine Fortsetzung der positiven Wirtschaftsentwicklung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 17:00 ET (21:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.