Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation går ut med det finansiella resultatet och kvartalsutdelningen för det första kvartalet 2017

TORONTO, 13 maj 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX:MND) offentliggjorde i dag intäkterna för det första kvartalet 2017 på 45,4 miljoner USD, justerat EBITDA på 11,4 miljoner USD och en konsoliderad nettoförlust på 2,3 miljoner USD eller 0,01 USD i förlust per aktie.

I enlighet med bolagets utdelningspolicy redovisade Mandalays styrelse en kvartalsutdelning på 2,7 miljoner USD (6 % av det eftersläpande kvartalets bruttointäkter), eller 0,0060 USD per aktie ( 0,0083 CAD per aktie), som betalas ut den 1 juni 2017 till aktieägare som är registrerade den 22 maj 2017.

Man kommer åt bolagets sammanfattade och konsoliderade finansiella resultat för kvartalet som slutade den 31 mars 2017, tillsammans med bolagsledningens diskussion och analys ("MD&A") för denna period, under bolagets profil på www.sedar.com (http://www.sedar.com/) och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com (http://www.mandalayresources.com/). Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar, om inget annat är angivet.

Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade resultatet för det första kvartalet 2017: "Mandalays finansiella resultat för det första kvartalet 2017 var betydligt bättre än resultatet för det fjärde kvartalet 2016 och fortsätter enligt förväntan från produktions- och försäljningsrapporten för kvartalet som gavs ut tidigare (se Mandalays pressmeddelande från den 12 april 2017). De förbättrade resultaten återspeglar kombinationen av en fortsatt förstärkning av vår verksamhet och förbättrade metallpriser. Vi förväntar oss att produktionen kommer att fortsätta öka under hela 2017, med en medföljande förbättring av enhetskostnader. Vi upprepar vår tidigare vägledning för hela årets sammanlagda produktion, kontantkostnad, kapitalutgifter och prospekteringskostnad. Bolagets balansräkning fortsätter att se stark ut med nästan noll i skulder efter avdrag för likvida medel."

Mark Sander fortsatte: "Vid en närmare titt på bolagets verksamheter är vi nöjda med att kvalitetskontrollprogrammet vid Björkdal fortsätter att fungera bra, och vi inför just nu flera stegvisa förbättringar för att höja brytnings- och leveranstakten av ädelmetall med höga halter till anläggningen. Dessa förbättringar förväntas höja de genomsnittliga halterna för bearbetat material framdeles samt öka produktionen av säljbart guld och minska kontantkostnaden per uns säljbart guld.

De driftförbättringar som har införts vid Björkdal omfattar bland annat:

Vid slutet av det första kvartalet 2017 utökade vi lastnings- och transportkapaciteten under jord för att öka transporten av metall bruten med strossning, som är det mest högkvalitativa materialet som levereras från gruvorna. Detta förväntas resultera i en ökad leveranstakt av höghaltig underjordmetall under resten av året.



Vi har beställt längre jumbobommar, och detta kommer att öka takten på bearbetningen under jord med en minimal extra cykeltid eller kostnadsökning.



Utvinningstillståndet för sjöområdet är nu fullt beviljat. Vi kan nu bearbeta tidigare bruten och lagrad metall med höga halter från koncessionen. Det ger ett kortsiktigt lyft för produktionen under det andra kvartalet, och vi kan återuppta utvecklingen och strossningen i koncessionen på lång sikt.



Vi har fått bort den begynnande flaskhalsen som uppstod genom den långsamma borrningstakten för spränghål i dagbrottet, genom att vi bytte entreprenör under det första kvartalet. Den nya entreprenören har ökat såväl antalet borrningar som personalstyrkan och har lyckats nå vårt mål för borrningstakten. Detta kommer att ge effekten att leveranstakten av ädelmetall från dagbrottet till anläggningen ökar framdeles.



Vi implementerade fas 1 av vårt sorteringsprogram för låghaltig metall i början av januari utan att det medförde några kapitalutgifter. Det består av att krossa och sortera material mellan 0,35 och 1,00 gram per ton guld från den aktiva gruvan och tidigare upplag. Indikationerna från de första månadernas verksamhet har varit mycket positiva. Processen kommer att optimeras under det andra kvartalet som ett led i strävan att finna den optimala sorteringsstorleken för att maximera halterna på det som bearbetas omgående, samtidigt som B-metall krossas till 100 % minus 100 siktning, så att materialet kan matas utan ytterligare hantering (och kostnad) till sorteringsanläggningen, som avses byggas senare i år.



Vidare fortsätter bygget av utvidgningsprojektet, som förväntas förbättra guldåtervinningen med cirka 1,7 procent, enligt tid och budget och avses sättas i drift senare i år."

Mark Sander fortsatte: "Costerfield fortsatte att leverera ett pålitligt resultat under det första kvartalet 2017 och producerade 12 891 guldekvivalenta uns till en bra kontantkostnad på 719 USD per uns, vilket ger en sammanlagd kostnad på 1 033 USD per uns. Kapitalutvecklingen inleddes i Cuffley Deeps-området under kvartalet, och vi kommer att nå områden med högre halter i malmkroppen. Vi förväntar oss att detta kommer att leda till en högre produktion av guldekvivalenta uns och lägre kontantkostnad per guldekvivalent uns under årets lopp.

Vid Cerro Bayo har verksamheten stabiliserats betydligt efter utmaningarna under det tredje och fjärde kvartalet 2016. Säkerheten har förbättrats betydligt och modellen gällande metallreserver, som den reviderade vägledningen daterad 16 februari 2017 bygger på, fungerar bra. De finansiella resultaten för kvartalet ligger nära den reviderade gruvplanen som ligger till grund för denna reviderade vägledning. Halterna började förbättras mot slutet av det första kvartalet, då fler strossar blev tillgängliga i Coyita North. Vi förväntar oss ett fortsatt lyft vad gäller halterna under resten av året, då produktionen vid Coyita North växer."

Sammandrag av de viktigaste finansiella siffrorna från det första kvartalet 2017

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2017, 31 december 2016 respektive 31 mars 2016:

Three months

Ended March

31, 2017 Three months

Ended December

31, 2016 Three months

Ended March

31, 2016 $'000 $'000 $'000 Revenue 45,373 32,391 50,442 Cost of Sales 31,988 32,812 31,426 Adjusted EBITDA* 11,412 (2,321 ) 17,262 Income from mine operations before

depreciation and depletion 13,385 (421 ) 19,016 Adjusted net income before special

items* (2,349 ) (10,768 ) 1,020 Consolidated net income (2,349 ) (25,542 ) 1,149 Cash capex 12,092 11,637 9,057 Total assets 349,790 350,232 357,117 Total liabilities 147,046 147,195 142,190 Adjusted net (loss) income per share* $ (0.01 ) $ (0.02 ) $ 0.00 Consolidated net (loss) income per share $ (0.01 ) $ (0.06 ) $ 0.00

* Adjusted EBITDA, adjusted net income before special items and adjusted net (loss) income per share are non-IFRS measures. See "Non-IFRS Measures" at the end of this press release.

Under det första kvartalet 2017 producerade Mandalay 19 procent färre guldekvivalenta uns jämfört med det första kvartalet 2016. Samtidigt steg det genomsnittliga guld- och silverpriset med 3 respektive 17 procent på kvartalsbasis, medan genomsnittspriset för antimon steg med 51 procent på kvartalsbasis. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 45,4 miljoner USD under det första kvartalet 2017 var 13,0 miljoner USD högre än under det fjärde kvartalet 2016, och 5,1 miljoner USD lägre än under det första kvartalet 2016.

Bolagets försäljningskostnader steg med 0,6 miljoner USD till 32,0 miljoner USD under 2017. Ungefär 0,9 miljoner USD i ökade försäljningskostnader härrör från Costerfield, där fler ton med lägre halt bröts och bearbetades som producerade färre guldekvivalenta uns än för motsvarande period under föregående år. Brytnings- och krosskostnaden per ton vid Costerfield förblev nästintill konstant genom denna förväntade minskning av metallhalter. Cirka 3,2 miljoner USD i ökade försäljningskostnader härrörde från Björkdal. Där ökade utvecklingstakten för rörelsekapital samt avfallsbortförseln vid dagbrottet. Detta skedde för att öka takten på guldmatningen till anläggning, då Mandalay sorterade ut material under kvalitetsgränsen i kvalitetskontrollprogrammet. De totala försäljningskostnaderna vid Cerro Bayo minskade med 3,6 miljoner USD under det första kvartalet 2017 i jämförelse med samma kvartal 2016. Detta berodde på att åtgärder för kostnadsstyrning infördes för att väga upp de minskade brytningsvolymerna av metall samt att de samlade kostnaderna för frakt, bearbetning och förfining minskade. De sammanlagda administrativa kostnaderna förblev i stort sett konstanta och ökade något till 0,8 miljoner USD under det första kvartalet 2017.

Mandalay genererade 11,4 miljoner USD i justerat EBITDA under det innevarande kvartalet. Det är 13,7 miljoner USD högre än under det föregående kvartalet och 5,6 miljoner USD lägre än under det första kvartalet 2016. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 2,3 miljoner USD under det första kvartalet 2017, jämfört med en förlust på 25,5 miljoner USD under det fjärde kvartalet 2016, vilket tyngdes ned av avskrivningar vid årsslutet vid Cerro Bayo.

Mandalay avslutade det första kvartalet med 58,9 miljoner USD i likvida medel.

Sammandrag av de viktigaste rörelsesiffrorna från det första kvartalet

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och operativa enhetskostnader för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2017, 31 december 2016 respektive 31 mars 2016:





Three

months

ended March

31, 2017 Three

months

ended Dec.

31, 2016 Three

months

ended March

31, 2016 $'000 $'000 $'000 Costerfield Gold produced (oz) 7 987 7 523 12 433 Antimony produced (t) 741 792 1 000 Gold equivalent produced (oz) 12 891 12 403 16 966 Cash cost* per oz gold equivalent produced $ 719 $ 837 $ 512 All-in cost* per oz gold equivalent produced $ 1 033 $ 1 096 $ 724 Underground capital devel. & open pit prestrip 777 Nil Nil Capital purchases 1 024 1 033 305 Capital exploration 988 1 010 958 Cerro Bayo Silver produced (oz) 435 076 365 214 515 216 Gold produced (oz) 2 735 2 807 4 336 Cash cost* per oz silver net byproduct credit $ 14,04 $ 17,48 $ 9,76 All-in cost* per oz silver net byproduct credit $ 22,54 $ 25,99 $ 18,78 Underground capital devel. & open pit prestrip 3 228 2 014 1 399 Capital purchases 417 260 1 427 Capital exploration 519 762 519 Björkdal Gold produced (oz) 10 648 10 934 12 185 Cash cost* per oz gold produced $ 1 150 $ 1 160 $ 821 All-in cost* per oz gold produced $ 1 431 $ 1 374 $ 1 059 Underground capital devel. & open pit prestrip 2 923 2 144 2 767 Capital purchases 1 764 2 000 992 Capital exploration 411 948 485 Consolidated Gold equivalent produced (oz) 32 481 31 293 39 965 Average cash cost* per oz gold equivalent $ 987 $ 1 101 $ 751 Average all-in cost* per oz gold equivalent $ 1 326 $ 1 385 $ 1 042 Underground capital devel. & open pit prestrip 7 175 4 158 4 136 Capital purchases 3 317 3 317 2 724 Capital exploration 2 191 4 179 2 305

*Cash cost and all-in cost are non-IFRS measures. See "Non-IFRS Measures" at the end of this press release.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfields produktion på 12 891 guldekvivalenta uns under det första kvartalet 2017 var något högre än under det fjärde kvartalet 2016 och cirka 25 procent lägre än för motsvarande kvartal under föregående år. En lägre nuvarande produktion under det första kvartalet 2017 jämförd med det första kvartalet 2016 var förväntad, eftersom Mandalay för ett år sedan bröt i hjärtat av delen med de högsta halterna i Cuffley-malmkroppen, medan man just nu bryter i fyndighetens delar med lägre halter. Absoluta driftkostnader fortsätta att vara välkontrollerade vid Costerfield. Lägre produktion som uppstår på grund av lägre halter ledde till högre kontantkostnader per guldekvivalent uns än för motsvarande kvartal under förra året.

Björkdal guldgruva, Sverige

Under det första kvartalet 2017 begränsades den genomsnittliga metallhalten för krossen av transporten under jord, som utgjorde flaskhalsar som begränsade såväl leveransen av metall med högre halter under jord samt, vad gäller borrningen med spränghål i dagbrottet, begränsade produktionen av metall och avfall från dagbrottet. Båda flaskhalsarna har nu avhjälpts.

Lägre halter under det första kvartalet 2017 ledde till lägre guldproduktion än under det första kvartalet 2016 (men jämförbar med det fjärde kvartalet 2016). Därmed var de kontanta rörelsekostnaderna under det innevarande kvartalet på 1 150 USD per uns guld högre än för motsvarande kvartal under föregående år.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Produktionen vid Cerro Bayo under det första kvartalet 2017 var lägre än för motsvarande kvartal 2016. Detta låg ungefär i linje med den reviderade gruvplanen som implementerades som ett svar på nedgraderingen av metallreserverna vid Cerro Bayo som meddelades den 23 februari 2017 och den dithörande reviderade vägledningen för produktionen under 2017 daterad 16 februari 2017. I den reviderade vägledningen angav bolaget att Delia SE-gruvan inte skulle kunna leverera de tidigare förväntade volymerna med material av höga halter under 2017, samt att metallhalterna, och därmed de brutna och bearbetade volymerna, skulle vara betydligt lägre än vad som tidigare hade planerats för året. Fram till den 31 mars 2017 har modellen för nya reserver fungerat bra i avstämningarna. Gruvan levererar uns och kostnader som ligger nära den reviderade planen. Samtidigt är metallproduktionen betydligt lägre och kontantkostnaden per silveruns som produceras är högre än för motsvarande kvartal under föregående år, men båda har återhämtat sig betydligt sedan det fjärde kvartalet 2016.

Challacollo, Chile

Mandalay har erhållit sin licens för vattenprospektering vid Challacollo silver-guldprojektet i norra Chile och inleder borrningen i maj för att identifiera den vattenförsörjning som behövs för att stödja en framtida gruvdrift.

La Quebrada

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsattes att skötas och underhållas under hela perioden. Kostnaden för skötsel och underhåll vid La Quebrada var lägre än 0,1 miljoner USD under det första kvartalet 2017.

Lupin

Guldgruvan Lupin i Nunavut, Kanada, som för nuvarande är till salu, fortsatte att skötas och underhållas under hela perioden. Kostnaden för skötsel och underhåll vid Lupin och Ulu var 0,1 miljoner USD under det första kvartalet 2017, samma belopp som för det första kvartalet 2016. Den 31 oktober 2016 ingick bolaget ett slutgiltigt avtal gällande försäljningen av guldprojekten Lupin och Ulu till WPC Resources. Den 6 februari 2017 tillkännagav WPC Resources en privat placering avsedd att finansiera förvärvet och föra projektet vidare. Mandalay förväntar sig att transaktionen kommer att avslutas under det tredje kvartalet 2017.

Upprepning av den tidigare vägledningen för hela året

Mandalay upprepar tidigare angiven vägledning för hela bolaget för produktionen för hela året, kontantkostnaden, kapitalutgifter och prospekteringskostnad (se Mandalays pressmeddelande daterat 16 februari 2017). Resultaten från enskilda verksamheter kan avvika från vägledningen.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att erbjuda ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 11 maj 2017 klockan 08:00 (Toronto-tid).

Analytiker och investerare bjuds in att delta med följande uppringningsnummer:

Deltagarnummer: (201) 689-8341 Deltagarnummer (avgiftsfritt inom Kanada och USA): (877) 407-8289 Konferens-ID: 13661457

En repris av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till och med den 25 maj 2017 klockan 23:59 (Toronto-tid), vilken man kommer åt med följande uppringningsnummer:

Encore avgiftsfritt uppringningsnummer (inom Kanada och USA): (877) 660-6853 Encore-ID: 13661457

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" med betydelsen som återfinns i gällande värdepapperslagar, däribland vägledning gällande förutsedd produktion av guld, silver och antimon samt framtida produktionskostnader. Läsare varnas att inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de bedömningar som görs i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som nämns ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de bedömningar som görs i de framåtsyftande uttalandena i detta pressmeddelande återfinns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017, som finns tillgänglig på Mandalays profil på www.sedar.com (http://www.sedar.com/). Även om Mandalay har strävat efter att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som är beskrivna i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti att de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias, då faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig betydligt från dem som förutses i dessa uttalanden. Därför bör läsare inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden.

Mått som inte stämmer överrens med IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla referenser till justerat EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver med avdrag för guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat uns silver med avdrag för guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash capex). Samtliga dessa är mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Bolagsledningen använder EBITDA som ett mått på rörelseresultat för att bidra till bedömningen av bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till en jämförelse av finansiella resultat från period till period på en kontinuerlig basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa mått kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerat EBITDA som resultatet från gruvdrift med avdrag för administrativa kostnader och före räntor, skatt, ej kontanta utgifter/(inkomster), internkostnader i bolaget och finansieringskostnader. En avstämning av justerat EBITDA och nettoresultat återfinns i bolagsledningens diskussion och analys av bolagets finansiella redovisning för det första kvartalet 2017.

Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på gruvintressen, egendomar, anläggning och utrustning samt prospektering enligt redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på sin förmåga att generera och förvalta likviditet. Denna term har inte någon standardbetydelse och avser att ge läsaren ytterligare information.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att till producerat säljbart gulduns addera antalet ton säljbart antimon som producerats, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset under perioden, vilket divideras med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden, som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, divideras sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och avskrivning. Sammanlagda kostnader för anläggningen divideras sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns.

För Cerro Bayo beräknas kontantkostnaden per säljbart producerat silveruns med avdrag för guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar producerade säljbara gulduns multiplicerade med realiserat guldpris under perioden) från de kontanta driftkostnaderna under perioden och dividera resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden. Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen per producerat säljbart silveruns med avdrag för guld-biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och avskrivning till kontantkostnaden med avdrag för guld-biproduktkredit och sedan dividera resultatet med antalet säljbara silveruns som producerats under perioden.

För Cerro Bayo beräknas även producerade säljbara guldekvivalenta uns genom att addera till producerade säljbara gulduns den säljbara mängden silveruns som producerats, multiplicerad med det genomsnittliga silverpriset under perioden, vilket divideras med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden, som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, divideras sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och avskrivning. Sammanlagda kostnader för anläggningen divideras sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns.

För Björkdal divideras sedan den totala kontanta driftkostnaden, som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden utesluter royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och avskrivning. Sammanlagda kostnader för anläggningen divideras sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För bolaget som helhet beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att addera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dividera denna summa med summan av kontantkostnaderna på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.

För mer information:

Mark Sander

President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso

Director of Investor Relations

Kontakt:

1.647.260.1566

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire