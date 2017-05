Düsseldorf (ots) - Die Flüchtlingsbewegung hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert und ist an der deutsch-österreichischen Grenze immer noch doppelt so groß wie an der deutsch-schweizerischen. Wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Online-Ausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, werden in Baden-Württemberg von der Bundespolizei derzeit im täglichen Durchschnitt elf Einreisen festgestellt, im April waren es 13 und im März zwölf. In Bayern sind es derzeit 20, im April waren es 22 und im März 15. Damit liegt der tägliche Schnitt aktuell bei 31 Flüchtlingen.



