Wochenrückblick KW19: DAX auf Rekordkurs und Deutsche Telekom vor Richtungsentscheidung

Im DAX war es wieder eine Woche neuer Rekorde. Ein Allzeithoch jagt derzeit das nächste. Die Frage, wann es zu einer Korrektur kommt brennt daher vielen Anlegern unter den Nägeln. Derzeit sieht es aber nicht danach aus. Die aktuelle Berichtssaison läuft gut. Negative Überraschungen bleiben aus und auch der gefürchtete Börsenmonat Mai ("Sell in may") hat anscheinend seinen Schrecken verloren. Die Wahl in Frankreich hilft dabei natürlich.

Bei den Einzelwerten sorgte vor allem die Deutsche Telekom für Furore. Grund: Jetzt könnte es möglicherweise doch noch etwas mit einer Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint werden. Man darf gespannt sein, ob der x-te Anlauf klappt. Bei Solarworld gingen derweil wieder die Lichter aus - Insolvenz. Der einstige Börsenhighflyer ist wohl endgültig am Ende.

Deutschland

Der Kurs der Lufthansa-Aktie kennt seit Wochen kein Halten. Schließlich könnte die Kranich-Airline als Sieger des Debakels bei Air Berlin hervorgehen. Außerdem rutschten zuletzt die Ölpreise trotz Förderbegrenzung der OPEC ab. Und jetzt gibt es auch noch neue Passagierzahlen. Mehr dazu hier.

Die Münchener Rück ist recht gut ins neue Jahr gestartet. Das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich, und zwar von 726 Mio. Euro im ersten Quartal 2017 auf 952 Mio. Euro im ersten Vierteljahr 2017. Und das "trotz eines deutlichen Anstiegs der Großschäden", wie es von Seiten der Münchener Rück hieß. Mehr dazu hier.

