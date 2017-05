Einst dominierte der finnische Konzern die Handybranche - jetzt ist Nokia zurück. Aber auch mit Wurstpellen und Frankreichs Staatsbahn können Anleger profitieren. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Nokia - Die Finnen sind zurück

Was heute Apple ist, war früher Nokia. Fast ein Jahrzehnt dominierte der finnische Konzern die Handybranche bis zur Einführung des iPhones. Die Schließung des Nokia-Werks in Bochum markierte einen Schlusspunkt, die Umsätze in Deutschland und Westeuropa brachen ein, und Nokia verkaufte 2013 die gesamte Mobiltelefonsparte an Microsoft. Doch ein umfangreiches Patentportfolio blieb. Nokia kehrte 2016 ins Mobilfunkgeschäft zurück, zumindest als Lizenzgeber. Neue Nokia-Handys, neben Smartphones auch eine Retroversion des populären Kultmodells Nokia 3310, sind seit Anfang 2017 wieder verfügbar. Auch in Zukunftsmärkte investiert Nokia kräftig.

Mit der Virtual-Reality-Brille OZO möchte Nokia nun die Profis gewinnen. Zwar ist der Umsatz von Nokia im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal 2017 um vier Prozent auf 5,4 Milliarden Euro gesunken. Doch die Markterwartung konnte um 100 Millionen Euro übertroffen werden. Nokia ist auf der Überholspur: Der Umsatz des Hauptwettbewerbers Ericsson sank im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal deutlich stärker, um elf Prozent.

Zusätzlich erweiterten die Finnen mit der 16 Milliarden Euro schweren Übernahme von Alcatel-Lucent das Produkt- und Serviceangebot. Der signifikante Gewinn von Marktanteilen schlägt sich auch im Aktienkurs nieder. Nachdem der Jahresauftakt des finnischen Konzerns überzeugt hat, dürfte auf mittlere Sicht noch mehr drin sein. Die Brutto-Dividendenrendite liegt bei 3,1 Prozent.

Aktientipp: Viscofan - Wurstpellen für die Welt

Pamplona ist weltberühmt für seinen Encierro, den alljährlich stattfinden Stierlauf, den schon Hemingway pries. Die baskische Stadt ist aber auch die Heimat von Viscofan, dem weltweit führenden Hersteller von künstlichen Wursthüllen für die Fleischindustrie. Das 1975 gegründete Unternehmen ging 1986 an die Börse, wo es heute mit 2,5 Milliarden Euro bewertet wird. Viscofan hat frühzeitig in die Internationalisierung seines Geschäfts investiert. Hergestellt werden die künstlichen Därme aus Zellulose, Collagen und Kunststoff heute in Fabriken in Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Mexiko, Serbien, Tschechien und Uruguay. Der Vertrieb erstreckt sich auf weltweit mehr als 100 Länder. Viscofan ist also ein echter Global Player.

Der Trend zu mehr Fleisch bei den Konsumenten in den Schwellenländern bleibt wichtigster Wachstumstreiber für das Geschäft. Und Fabriken zur Herstellung künstlicher Wursthüllen sind sehr kapitalintensiv. Entsprechend stehen potenzielle neue Wettbewerber vor hohen Eintrittsbarrieren. Das festigt die herausragende Wettbewerbsposition der Spanier.

Viscofan startete mit zweistelligen Zuwachsraten ins Jahr. Der Umsatz legte zwischen Januar und März 2017 um 11,6 Prozent zu, auf 194,6 Millionen Euro. Das Geschäft wuchs in allen Weltregionen. Das Verhältnis von operativem Ergebnis vor Abschreibungen zum Umsatz (Ebitda-Marge) erreichte 28 Prozent - ein sehr gutes Niveau. Der Nettogewinn verbesserte sich um 15,8 Prozent auf 31,6 Millionen Euro. Trotz steigender Ausgaben verringerten sich die ohnehin schon geringen Nettofinanzschulden weiter auf 5,2 Millionen Euro. Die soliden Bilanzrelationen verschaffen den Spaniern ausreichend Flexibilität, sich bietende Wachstumschancen auch zu ergreifen - auch Zukäufe sind hier denkbar. Die Gewinnbewertung der Aktie (KGV 20) ist angesichts des stabilen Geschäfts nicht überzogen. Die Dividendenrendite erreicht 2,7 Prozent brutto.

Aktientipp Accel Group und Anleihetipp SNCF

Aktientipp: Accel Group - Holländisches Radrennen

Schnell auf Touren kam die Aktie des niederländischen Fahrradkonzerns Accell Group. Anleger liegen seit Empfehlung Ende Februar zu 21,77 Euro fast 50 Prozent vorne (WirtschaftsWoche 9/2017). Den rasanten Sprint der Fahrradaktie ausgelöst hat ein gut 850 Millionen Euro schweres Übernahmeangebot der ebenfalls ...

