Zug, 13.05.2017 (pts001/13.05.2017/08:00) - Die japanische Lean Management-Koryphäe Hitoshi Takeda besuchte die Wilhelm Schmidlin AG und zeigte Interessierten, wie das Erfolgsrezept von Japan umgesetzt wird. Am 11. und 12. Mai 2017 öffnete die Wilhelm Schmidlin AG ihre Türen für einen ganz besonderen Workshop. Aus dem Ursprungsland von Lean Management schlechthin ist der Referent und Begleiter der Workshops angereist, um im idyllischen Oberarth am Zugersee sein breites Wissen zu teilen. Humorvoll, weitsichtig und zuweilen durchaus provozierend referierte Htioshi Takeda zum Thema "Gemba" zu Deutsch "Am Ort der Wahrheit". Dies bedeutet nichts anderes, als die Probleme nicht im Büro zu philosophieren, sondern sich die Sache selbst am Ort des Geschehens anzusehen. Ein kurzer Blick auf das Problem und dann war's das - Weit gefehlt. Wie herausfordernd das Konzept Gemba ist, durften die Teilnehmenden am eigenen Leib erfahren. Fünf aktuelle Knackpunkte der Wilhelm Schmidlin AG wurden von fünf Gruppen gleich am "Ort der Wahrhei" angeschaut, beobachtet und sorgfältig analysiert. Das Ergebnis erfreute nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch das Team Schmidlin. Denn nach diesen zwei Tagen intensiven Beobachtens präsentierte jede Gruppe unzählige Lösungs- und Verbesserungsvorschläge, von welchen die Hälfte bereits umgesetzt wurde. Hitoshi Takeda fordert nämlich vor allem eins: Nichtversuchen, Sondern tun ! Eine Philosophie, die so mancher am nächsten Montag motiviert umsetzen wird. Über Leancom: Die Leancom GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Zug, das sich auf Prozessoptimierungen und Lean Management spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2011, unterstützt die Leancom GmbH erfolgreich verschiedene Schweizer KMUs bei deren Prozessexzellenz. (Ende) Aussender: Leancom GmbH Ansprechpartner: Simon Gisler Tel.: +41 41 5454107 E-Mail: web@leancom.ch Website: www.leancom.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170513001

