Es gibt viele Gründe ein Bier zu trinken: Durst löschen, mit Freunden anstoßen oder gesellig werden. In der Schweiz kommt noch einer hinzu: Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Dafür gibt es viele neue Geschäftsideen.

Das Bier ist bernsteinfarben und würzig, für die besondere Geschmacksnote sorgt unter anderem die Verzuckerung an den Brotkrusten. Brotkrusten? Tatsächlich, Dominic Meyerhans lässt in der Schweiz Bier aus Brot brauen. "Unser Leitfaden ist: wertschätzender Genuss", sagt der 40-Jährige aus Weinfelden 20 Kilometer südlich von Konstanz am Bodensee. Und das bezieht sich nicht nur auf den Geschmack. Meyerhans will einen Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelresten leisten. Das Brot kommt aus den Restbeständen von Bäckereien. Gegen die Verschwendung noch brauchbarer Lebensmittel ziehen auch in Deutschland immer mehr Unternehmer zu Felde.

Es sind gigantische Berge von noch tauglichem Essen, die in Europa im Müll landen: angeschlagenes Obst, Artikel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum, oder Salat, der im Kühlschrank welk wurde, bevor er auf den Tisch kam. Europaweit werden laut der Umweltstiftung WWF mindestens 123 Kilogramm genusstaugliche Lebensmittel pro Person und Jahr weggeworfen. In Deutschland wären das zehn Millionen Tonnen, oder gut 300 Kilogramm pro Sekunde.

Und es geht nicht nur um Verschwendung: "Zusätzlich befeuert der riesige Essensberg den Klimawandel", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...