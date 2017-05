Millionen Tonnen alter Kampfstoffe lagern auf dem Grund von Nord- und Ostsee - gefährliche Überbleibsel der Weltkriege. Mit Wegschauen lässt sich das Problem nicht lösen, doch die Beseitigung der Granaten ist teuer.

Die Zahlen sind gigantisch und in ihrer Dimension kaum fassbar: Etwa 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und 220.000 Tonnen chemische Kampfmittel sollen in Nord- und Ostsee noch schlummern - gefährliche Überbleibsel der beiden Weltkriege. Und als ob das nicht reicht, rechnen Experten mit großen Mengen an Blindgängern aus dem militärischen Übungs- und Erprobungsbetrieb zu Friedenszeiten.

"Es ist inzwischen erkannt worden, dass man etwas tun muss", sagt Edmund Maser vom Institut für Toxikologie und Pharmakologie der Universität Kiel. Denn dank der Forschungen seines Teams sei klar, dass freigesetzte Schadstoffe von Meerestieren aufgenommen werden.

Lange Zeit sei man davon ausgegangen, dass es reicht, die Munition abzudecken und sich selbst zu überlassen. Doch die Granaten rosten und geben ihre Inhaltsstoffe frei. Wie es dann mit diesen Stoffen weitergeht, ist eine der zentralen Fragen bei einem Symposium kommende Woche im Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW).

Schon die Geschichte, die zum Ablagern dieser Unmengen Kampfstoffe führte, ist abenteuerlich. Sie stammten zum größten Teil aus deutschen Beständen, die im Krieg nicht genutzt wurden.

"Die Alliierten hatten Angst, dass die Deutschen damit eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...