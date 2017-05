New York - Mit nur geringen Schwankungen und ohne klaren Trend haben sich die US-Aktienmärkte ins Wochenende verabschiedet. Auch die Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten riss die Anleger nicht gerade vom Hocker. Während die Standardwerte an der Wall Street leichte Einbussen verzeichneten, zeigten sich die Technologietitel an der Computerbörse Nasdaq mehrheitlich mit moderaten Gewinnen, nicht zuletzt dank eines weiteren Rekordhochs der Apple-Papiere.

Der Dow Jones Industrial bewegte sich einmal mehr schwerfällig und verlor den vierten Tag in Folge leicht an Boden. Letztlich büsste der US-Leitindex 0,11 Prozent auf 20 896,61 Punkte ein, woraus ein Wochenverlust von rund einem halben Prozent resultierte. Der breiter gefasste S&P 500-Index sank am Freitag um 0,15 Prozent auf 2390,90 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,22 Prozent auf 5686,81 Zähler.

Die Umsätze des US-Einzelhandels legten im April weniger stark zu als erwartet. Zudem verlangsamte sich im April die Inflation in Form der Verbraucherpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...