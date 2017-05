Deutsche Konzerne wollen zwar erforschen, welche Möglichkeiten Blockchain bietet: Spart sie Geld, oder bringt sie gar zusätzliche Einnahmen? Sie stellen aber kaum Personal ein, um das herauszufinden.

Ist es wirklich eine Revolution? Ein Hype mit geringen Auswirkungen auf das operative Geschäft? Oder am Ende doch nur ein Luftschloss, das in den nächsten Jahren wieder in sich zusammen fällt?

Die Blockchain sorgt seit zwei Jahren für Aufsehen. Zunächst erkannte die Finanzbranche, dass sich mit diesem digitalen Register bisherige Prozesse besser abbilden lassen. Denn in einer Blockchain haben alle angeschlossenen Nutzer einer Datenbank zu jeder Zeit gleichen Einblick in alle bisherigen Transaktionen. Das soll für mehr Transparenz sorgen, könnte Prozesse vereinfachen (also Geld sparen), oder gar neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

So forschen mittlerweile deutsche Unternehmen von Dax-Konzernen bis zum Mittelstand bereits an Einsatzmöglichkeiten. Von einem Hype sollte man aber besser nicht sprechen. Denn eine Analyse der Meta-Suchmaschine Joblift zeigt: Bislang werden in Deutschland kaum Stellen ausgeschrieben, die einen Bezug zum Thema Blockchain haben.

Welche Vorteile hätte eine solche dezentrale Datenbank denn überhaupt?

Beispiel Bitcoin: Durch die digitalen Währung wurde das Konzept der Blockchain bekannt. Denn jeder Bitcoin-Nutzer hat immer Einblick in alle Zahlungsströme weltweit, kann erkennen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...