Tallinn - Die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini befürchtet keinen internationalen Machtverlust der Europäischen Union nach dem EU-Austritt Grossbritanniens. Wirtschaftlich, beim Handel und in der humanitären und Entwicklungshilfe werde die Staatengemeinschaft auch nach dem Brexit weiterhin weltweit führend bleiben, sagte Mogherini am Freitag auf einer Konferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Auswirkungen auf die Aussen- ...

