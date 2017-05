Unterföhring (ots) - Nach einer starken SAT.1-Daytime legt die zweite Ausgabe von "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" zu und freut sich über großartige 13,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) am Freitag. Damit verhilft die neue Luke Mockridge-Show SAT.1 zu einem Spitzen-Tagesmarktanteil von 11,5 Prozent. Quotensteigerung auch bei den "Knallerkerlen" mit Antoine Monot, Jr. im Anschluss an "LUKE! Die Schule und ich": Die Sketch-Comedy überzeugt mit hervorragenden 14,5 Prozent Marktanteil.



Am kommenden Freitag, 19. Mai, 20:15 Uhr, bittet Luke Mockridge Moderatorin Jeannine Michaelsen, Schauspieler Heiner Lauterbach, Ex-Nationalspieler Arne Friedrich und Komiker Wigald Boning zurück auf die Schulbank.



"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 13.05.2017 (vorläufig gewichtet: 12.05.2017)



