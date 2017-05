Nicht nur Österreicher halten Maria Theresia für die berühmteste weibliche Führungsfigur der Geschichte. Historiker entlarven zu ihrem 300. Geburtstag zahlreiche Mythen. Als Vorbild taugt sie aber immer noch.

Nach dem Tod Maria Theresias gab es viele offene Fragen. Eine der komplizierten war, wie man so einer Frau eigentlich ein Denkmal setzt: 16 Kinder, drei Kriege, unzählige Feinde, mehrere Staatsreformen des maroden Habsburger-Reiches. Sie war vier Jahrzehnte lang mehr als eine Königin. Maria Theresia war die Mutter der Nation. Und es gibt reichlich Gründe, sich ihren einzigartigen Führungsstil zum Vorbild zu nehmen - im Guten wie im Schlechten.

Ein Denkmal hatte sie verdient, keine Frage. Aber Im Gegensatz zu männlichen Herrschern konnte man Maria Theresia ja nicht einfach auf ein Pferd setzen - wohlgleich sie sehr passabel reiten konnte und damit nicht zuletzt die Ungarn für sich einnahm. Also weilt sie heute im Schatten der Hofburg an der Wiener Ringstraße auf einem Thron sitzend mit reichlich kleinen Männern unter sich. Man stelle sich Angela Merkel so vor mit Friedrich Merz und all den anderen.

Dabei hinkt ein Vergleich zwischen der aktuellen Bundeskanzlerin Deutschlands und Maria Theresia. Bis auf die Tatsache, dass beide zu ihrer Zeit die mächtigste Frau der Welt sind, gibt es kaum Parallelen. Die eine musste viel tun, um Kanzlerin zu werden, die andere bekam die Königswürde per Geburt. Die eine brauchte keine nennenswerten Reformen zu unternehmen, damit es Deutschland gut geht, die andere kämpfte mit Geschick und Verve permanent um das Überleben ihres Landes.

Die übliche Heldenerzählung über Maria Theresia geht so: 1740 erbte sie mit 23 Jahren den Thron des riesigen Habsburgerreiches mit Ländereien von Nordeuropa bis ins südlichste Italien. Das heruntergekommene Riesenreich wurde daraufhin gleich mal von mehreren Feinden überfallen. Maria Theresia gewann das Vertrauen ihrer Landsleute, überzeugte auch die wilden Horden aus Ungarn für sich zu kämpfen und überstand den siebenjährigen Krieg genauso wie noch zwei weitere.

Nebenbei gebar sie 16 Kinder, von denen zehn überlebten und ihre Erbfolge ermöglichten. Sie überzog das Land mit dringend benötigten Reformen und machte aus einem Trümmerhaufen von Ländern einen richtigen Staat. Möglich wurde das durch die Verehrung, die ihre Untertanen der charmanten Monarchin entgegenbrachten, einer Symbolgestalt und Heldin.Das Dumme ist nur: So stimmt die Story nicht ganz. Bis heute wird viel über Maria Theresia geschrieben, das den Gang der Geschichte nicht präzise wiedergibt. Neue Biografien sind erschienen. Die beste stammt von Barbara Stollberg-Rilinger. Auf gut 1.000 Seiten kommt man der Herrscherin sehr nahe, ohne es sich mit ihr gemein zu machen: "Man muss sich die Heldin vom Leibe halten", schreibt sie im Vorwort.

Geschlechterkampf mit Friedrich II

Die Historikerin hält Abstand, verklärt nicht, macht es sich und dem Leser durch Verallgemeinerungen nicht zu einfach. Es ist ein permanentes Sowohl-Als-Auch. So widersprüchlich wie das Leben war auch Maria Theresia. Sie hätte wunderbar in George R.R. Martins "Game of Thrones" gepasst: Böse aus Sicht ihrer Gegner, gut und rechtschaffend aus ihrer eigenen Perspektive. Ein Mensch ist immer nur so gut wie seine Prinzipien. Passen die nicht mehr in die Zeit, führt Haltung nicht immer zu ehrenwertem Handeln.

Als Mädchen wird die am 13. Mai 1717 geborene Maria Theresia Walburga Amalia Christine aus dem Geschlecht der Habsburger in ein strenges Ordnungsgefüge gepresst. Schon als Teenager lernt sie ihren Mann kennen, den sie 1736 heiraten muss (und will) und bis zu seinem Tod liebt - durchaus eine Seltenheit bei angeordneten Ehen. Franz Stephan ist der Erbe des Herzogtums Lothringen, was so viel heißt wie: Eine ordentliche Partie, aber ihr Vater hat sich nun auch keinen irrsinnig mächtigen Verbündeten ins Haus geholt. Sie verteidigt den autoritätsarmen Schattensteher am Hof Zeit ihres Lebens, lässt ihn aber stets klar wissen, wo er steht. Bei anderen Frauen kommt Franz Stephan gut an: Unter seiner Untreue leidet sie später sehr.

Als Maria Theresia mit 23 Königin wird - ihr Vater Karl VI. stirbt am 20. Oktober 1740 plötzlich - ist Europa paradoxerweise durch Zwietracht geeint. Die Dynastien sind gleichermaßen miteinander verwandt und verfeindet, alles ist in Bewegung. Oft kämpfen Cousins gegeneinander.Eine weibliche Regentschaft ist im dynastisch geprägten 18. Jahrhundert ...

