Am Sonntag übernimmt Emmanuel Macron das Präsidentenamt in Frankreich. Dann muss er zügig einen Premier und eine Kandidatenliste für die Parlamentswahlen vorstellen. Im Vorfeld mussten schon Fehler korrigiert werden.

Die Zeit wird knapp für Emmanuel Macron. Am Sonntag wird er das Amt des Staatspräsidenten übernehmen, und dann wird von ihm erwartet, dass er schnell seinen Premierminister vorstellt und eine wasserdichte Liste von Kandidaten für die Parlamentswahlen vorlegt.

Weil in einer Umfrage Alain Juppé, der konservative Ex-Premier und frühere Präsidentschaftskandidat, die höchsten Zustimmungswerte erreichte, sahen die französischen Medien in ihm schon den zum Premier Auserwählten. So sehr, dass der Umschwärmte sich am Freitagabend zu einem Dementi gezwungen sah: Es gebe keine Vereinbarung zwischen ihm und Macron.

Ein anderer dagegen pocht lautstark darauf, dass es durchaus eine Vereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...