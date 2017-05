von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag Den Umfragen zufolge dürfte es bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen an diesem Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und der CDU mit Landeschef Armin Laschet geben. Die Wahl gilt als letzter großer Stimmungstest vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...