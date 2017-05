Die G7-Finanzminister haben sich auf ein Mini-Bekenntnis zum Handel geeinigt. Das soll die Chancen der Kanzlerin auf einen echten Kompromiss beim G20-Gipfel erhöhen. Die jüngsten Cyberangriffe überschatteten das Treffen.

Bei den Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs aus den westlichen Industriestaaten (G7) gilt gewöhnlich das gesprochene Wort. Die Runden dienen vor allem dem informellen Austausch, so war es die vergangenen acht Jahre. Doch Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan wollte, dass am Ende des Treffens in Bari ein Kommuniqué steht - und fast wäre ihm das zum Verhängnis geworden.

Bei dem ansonsten recht harmonischen Gipfel in der apulischen Küstenstadt sorgte plötzlich ein einzelner Satz für Streit. US-Finanzminister Steven Mnuchin wollte vermeiden, dass das Wort Handel überhaupt in der Abschlusserklärung auftauchte. Die neue US-Regierung, die verbal mit protektionistischen Maßnahmen liebäugelt, tut sich schwer mit jeder Verabredung zur Handelspolitik.

So war es schon beim Treffen der G20-Finanzminister in Baden-Baden. Unter großen Kraftaufwand verhandelte Gastgeber Wolfgang Schäuble dort einen Mini-Kompromiss. "Wir arbeiten weiter, um den Beitrag des Handels für unsere Volkswirtschaften zu stärken." Ein nichtssagender Satz, wie der Bundesfinanzminister selbst eingestand. Er sollte aber zumindest als Platzhalter dienen, damit die Staats- und Regierungschefs beim großen G20-Gipfel im Juli in Hamburg möglichst doch noch ein Bekenntnis zum Freihandel verabreden können.

Und das war auch der Grund, warum die meisten Finanzminister in Bari nun verärgert reagierten, als der US-Kollege selbst die Wiederholung des Kompromisses von Baden-Baden vermeiden ...

