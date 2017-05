PEKING (dpa-AFX) - Auf dem Gipfel für die Entwicklung einer "Neuen Seidenstraße" in Peking will sich Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) für freien Handel und gerechtere Wettbewerbsbedingungen stark machen. Vor dem Treffen am Sonntag und Montag, zu dem Vertreter aus mehr als 100 Ländern angereist sind, berichtete die Ministerin am Samstag, es gebe noch Differenzen über die Abschlusserklärung.

In den Verhandlungen über den Text seien sich die Teilnehmer "noch nicht ganz einig". Bei dem Gipfel geht es um die Pläne für Wirtschaftskorridore entlang der antiken Handelsrouten, um Asien, Afrika und Europa über Land und See besser zu verbinden./lw/DP/zb

