One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH - Absage der Gläubigerversammlung am 15. Mai 2017 mangels Beschlussfähigkeit

DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH - Absage der Gläubigerversammlung am 15. Mai 2017 mangels Beschlussfähigkeit 13.05.2017 / 17:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH - Absage der Gläubigerversammlung am 15. Mai 2017 mangels Beschlussfähigkeit

München, 13. Mai 2017

Die One Square Advisory Services GmbH gibt in ihrer Funktion als Versammlungsleiter der für den 15. Mai 2017 einberufenen zweiten Gläubigerversammlung für die von der Laurèl GmbH emittierten Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN: DE000A1RE5T8 / WKN: A1RE5T) (Laurèl Anleihe) bekannt, dass das nach § 15 Abs. 3 S. 2 2. HS SchVG für eine Beschlussfähigkeit erforderliche Quorum in Höhe von 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen nicht erreicht wurde. Die für den 15. Mai 2017 anberaumte zweite Versammlung der Gläubiger der Laurèl Anleihe wird nach Rücksprache mit der Emittentin mangels Beschlussfähigkeit abgesagt.

Die One Square Advisory Services GmbH wird die Rechte der Anleihegläubiger in ihrer Funktion als gemeinsamer Vertreter der Laurèl Anleihe nach § 19 Abs. 3 SchVG auf der vom Insolvenzgericht für den 16. Mai 2017 vor dem Amtsgericht München anberaumten Gläubigerversammlung wahrnehmen und im Nachgang entsprechend informieren.

Gerne steht die One Square Advisory Services GmbH jederzeit für Fragen zur Verfügung und unterstützt alle Anleihegläubiger darüber hinaus im Laufe des weiteren Prozesses.

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München laurel@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

13.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

573425 13.05.2017

AXC0032 2017-05-13/17:32