Selten wurde einer Landtagswahl so viel Bedeutung zugemessen wie der in NRW. Es heißt nicht mehr Laschet gegen Kraft - sondern Merkel gegen Schulz. Je näher die Entscheidung rückt, desto ungewisser scheint das Ergebnis.

Wer Angela Merkel an diesem Samstag beobachtet, könnte glauben jemand, habe sie soeben aus dem Winterschlaf geweckt und auf die Bühne gestellt. Die sonst so ruhige und rationale CDU-Chefin wirkt plötzlich angriffslustig. Zeitweise sogar fast populistisch, wie auf dem Burtscheider Platz in Aachen, als sie über Staus in der Länge von der Erde bis zum Mond spricht. "Sie sind doch nicht dümmer als die Menschen in Bayern. Wenn es Ihnen hier schlechter geht, liegt das daran, dass die Politik das Problem ist", ruft Merkel den über 2000 Zuhörern entgegen, die sich bis in die anliegenden Straßen gequetscht haben.

Was das Gemüt der Kanzlerin so belebt, sind die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Hier passiert gerade, was vor wenigen Wochen noch niemand für möglich gehalten hatte: Armin Laschet, Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen CDU, könnte Noch-"Landesmutti" Hannelore Kraft (SPD) tatsächlich als nächster Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes ablösen. Und genau das avanciert nicht nur zur Gefahr für Kraft, sondern zur Generalprobe für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

"Kleine Bundestagswahl" wird die Entscheidung um die Vormachtstellung zwischen Rhein und Ruhr immer wieder genannt. Nicht etwa, weil die Bundestagswahlen stets das Ergebnis der vorausgegangenen NRW-Wahlen spiegeln, sondern weil die Entscheidung innerhalb der Parteien Ton und Moral der nächsten Monate setzt.

Für die SPD steht deswegen besonders viel auf dem Spiel. War mit dem Auftauchen von Martin Schulz auf der bundespolitischen Bühne Anfang Januar und dem darauffolgendem Umfragehoch noch die Rede vom mysteriösen "Schulz-Effekt", sprechen viele mittlerweile schon von einem "Schulz-Malus". Im Bundestrend fallen die Sozialdemokraten nach aktuellen Umfragen von Infratest Dimap auf nur 27 Prozent, während die CDU ihren Vorsprung sogar noch auf 37 Prozent weiter ausbauen konnte.

Als Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ihre Herausforderin Anke Rehlinger (SPD) bei den Landtagswahlen im Saarland Ende März mit überragenden 40 Prozent in die Schranken wies, maßen die Sozialdemokraten das dem Amtsbonus zu. Spätestens nach der Niederlage von Schleswig-Holsteins Noch-Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) am vergangenen Wochenende zieht dieses Argument nicht mehr.

Und nun überholt auch noch der als chancenlos eingestufte Laschet eine zunächst siegessichere Kraft. Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen sehen die CDU aktuell bei 32, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...