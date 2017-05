Bei einem Zugunglück in Griechenland sind am Samstagabend mindestens zehn Personen verletzt worden. In ersten unbestätigten Berichten war auch von Todesopfern die Rede.

Demnach war der Zug bei Adendro in der Nähe von Thessaloniki entgleist. Rund 100 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.