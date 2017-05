Liebe Leser,

CA Immo blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Der nachhaltige, operative Cashflow (Recurring Funds from Operations kurz FFO) konnte um 13,6% auf 91,7 Mio € gesteigert werden. Die Jahreszielsetzung von 85 Mio € wurde deutlich übertroffen. Die Nettomieterlöse legten um 8,5% auf 147,2 Mio € zu. Am Erfolg werden auch die Aktionäre beteiligt. Die Dividende soll um 30% auf 0,65 € pro Aktie angehoben werden. CA Immo erzielte große Erfolge in Deutschland, seinem ...

