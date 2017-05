In Nordrhein-Westfalen haben die Landtagswahlen begonnen. 13,1 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Bis zuletzt lagen die regierende Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die CDU unter Armin Laschet gleichauf. Für die mitregierenden Grünen bahnt sich ein Wahldebakel an: Das Ergebnis der Partei könnte sich halbieren. Die rechtspopulistische AfD und die Linken hoffen auf den Einzug in den Düsseldorfer Landtag. Dagegen dürften die Piraten, wie zuletzt in Schleswig-Holstein, die Fünf-Prozent-Hürde nicht mehr überspringen.

Die Wahl gilt als Testlauf für die Bundestagswahlen im Herbst. Erste Prognosen werden um 18 Uhr erwartet.