Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte der "Heilbronner Stimme" zur weltweiten Cyberattacke: "Die IT-Infrastruktur ist für unser Leben so wichtig, so essentiell, dass sie Kriminellen, dass sie für böse Absichten ein attraktives Ziel bietet. Um diese Gefahren wissen wir, deshalb stärken wir unsere Sicherheitsbehörden auch in diesem Bereich mit Personal und modernster Technik."

Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist, betonte: "Wir in Baden-Württemberg arbeiten mit großer Sorgfalt und ganz intensiv daran, die Informationstechnik des Landes zu schützen. Die aktuellen Ereignisse zeigen, wie bitter notwendig das ist, hier auf der Höhe der Zeit zu sein."