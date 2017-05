Die Wahlen in Frankreich scheinen für die Investoren der letzte Anker gewesen zu sein, um Aktien zu erwerben. Seit dem Montag danach ruht der Markt, die Schwankungen sind fast beunruhigend niedrig. Ein Markt, der nicht mehr steigen will, fällt irgendwann. Dieses Motto könnte bald gelten, wenn es so weiter geht. Denn der Dax scheint erst einmal oben ...

